Debatt: Vi bekämpar fattigdom - S bekämpar rikedom

Socialdemokraterna misstänkliggör, motarbetar och förhindrar idéer till utveckling. Detta i sig är ett fattigdomstecken.

Det som dominerar argumentationen som svar på vårt förslag om att väcka debatt kring bostäder på vatten, är att socialdemokraterna på ett arrogant sätt ställer grupper mot varandra med förhoppning att nå billiga poäng.

Inga socialistiska strukturer ska sätta en gräns för våra idéer eller medborgarnas

Kristdemokraterna motsätter sig inte vare sig till förtätning eller att bygga för alla. Vi har till och med gått så långt att vi har föreslagit bostadsgaranti och att vi vill att byggandet ska gynna alla. Detta är självklart.

Men vi kan inte komma ifrån att vi vill utveckla Falun och göra stan mer attraktiv. Utvecklingen får inte hämmas och inga socialistiska strukturer ska sätta en gräns för våra idéer eller medborgarnas.

Och att vi ser rikedom som en resurs för att utveckla och utjämna levnadsvillkor och investera i offentliga tjänster för allas bästa är helt naturligt! Detta är vår ledstjärna i politiken.

Slutligen vill jag säga att idéer och företagande i kombination med vilja och skaparkraft ger snar utdelning i ökad levnadsstandard än tvärtom.

Så låt oss samla in all information, lyssnar på experter och utifrån det komma till slutsatser. Det finns ingen idé som inte kan prövas. Det är just det som är politiken handlar om.

Katarina Gustavsson, KD