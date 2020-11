Debatt: "Vi måste göra en obehaglig kullerbytta i Sveriges förskolepolitik"

Det här med förskolan är för jävligt! Och det gäller från den enskilda kommunen hela vägen till riksnivå, in i finrummet i riksdagen. Alla går sina partiers möjliga och omöjliga vägar och följer slaviskt ideologier och idéer, oavsett om det är lämplig tidpunkt eller inte. Utredning på utredning tar fart. Och ligger utredningen i linje med föreslagna beslut är det toppen. Gör det inte det, så gör man om utredningen eller så anpassar man förslaget till utredningen, alternativt plockar man delar ur både forskning och utredning som passar förslaget. Resultat?

Vi är bortom all räddning

Helt plötsligt har vi en förskola som på papper ser fantastisk ut. Länder runt om i världen ser med avundsjuka på hur bra vi gör. Utbildningsminister Anna Ekström kommer ut till förskolor som har blivit ålagda att visa upp en tillrättalagd undervisning, där den äkta bilden blir fullständigt förvrängd. När det sedan inte fungerar skylls det på riksdagen som skyller på huvudmän som skyller på rektor som har en stab som gör som hen säger och så är drevet igång. Resultat? Vi är bortom all räddning.

Vi kommer inte åt pudelns kärna, alla skyller på alla, från riksdagspolitiker och tjänstemän till rektorer, där vissa leder verksamheten med filosofin "Say after me...". Det blir som den värsta mordrättegång där "åtalade", ddet vill säga riksdagens beslutsfattare, går fria för att skulden förflyttas nedåt i ledet.

"Fake it till you make it" fungerar inte längre. Det är genomskådat.

Förskoleupproret har varit tålmodiga, vänliga och sakliga, öppna för dialog och samverkan. Men det verkar inte gå fram. Vi börjar nu förstå hur det hela hänger ihop. I riksdagen sitter politiker, framröstade av oss medborgare i Sverige. Inte för att de kan det de pratar om eller har meriter från den verksamhet de representerar, utan för att de är duktiga retoriker.

Det är bortom alla tvivel att kvaliteten i svensk förskola bokstavligt talat är usel och långt ifrån jämlik

Vi måste göra en obehaglig kullerbytta i Sveriges förskolepolitik där professionen, som på allvar kan verksamheten, ska vara med, ta beslut och ha makt att stoppa vansinniga idéer. Och då pratar vi inte facken. Nej. Vi, förskollärare och barnskötare, ska vara delaktiga i beslut som rör verksamhetens grundbultar: undervisning och omsorg men som framförallt påverkar barnen - mottagarna högst upp i kedjan.

Regeringen, med Anna Ekström i spetsen, och riksdagen är stolta över Svensk förskola. Men vi, förskollärare och barnskötare, står mitt bland barnen i vittnesbåset, som kärande, utbildade proffs och kunniga. Det är bortom alla tvivel att kvaliteten i svensk förskola bokstavligt talat är usel och långt ifrån jämlik.

Förskoleupprorets ledningsgrupp

Diana Hall

Monica Lindström

Annette Nord

Katrin Nörthen

Anki Jansson

Annica Järking