Debatt: "Vi måste slå ner de olika maffiagängen som styr delar av vårt land"

Våra politiker står handfallna inför pågående skjutningar i vårt samhälle. De påstår grundlöst att det är invandrare som ligger bakom dessa och utmålar därmed alla med utländsk bakgrund som kriminella.

Partiernas enda förslag är hårdare straff och utvisning.

Är det bara Socialliberalerna som läst på vad forskningen säger om strängare och hårdare fängelsestraff? Det har visat sig vara ineffektivt i länder där man till och med har så hårda straff som dödsstraff.

Dödsskjutningar sker i mycket större utsträckning i dessa länder än i Sverige. Därför kan det inte vara ett bra alternativ. De som anser att åldersgränsen för straffåldern måste sänkas ner under 15 år, och som kräver att straffen blir hårdare för dem under 20 år, verkar inte heller förstå att om man placerar barn bland kriminella på anstalter så skolas de till att bli värre kriminella.

Vi kan inte vara hjärtlösa politiker som vill ta barndomen från våra barn.

I dag är brotten i huvudsak kontrollerade av välorganiserade maffiagäng. Det är gäng som använder sig av våld för att få kontroll över några mycket nischade marknader såsom narkotika, trafficking, stöld, ekonomiskt bedrägeri och så kallad skyddsverksamhet för olika näringar.

Den årliga omsättningen av bara narkotika uppskattas till nästan 7 miljarder kronor. Människohandel är idag en av världens största brottsliga verksamheter och som årligen omsätter flera hundra miljarder kronor, varav en stor andel är direkt kopplad till sexhandel.

Inom den svenska detaljhandeln har de stora stölderna som utförs av kriminella gäng kostat 8,1 miljarder senaste året. Under 2020 handhades nästan 230 000 ekobrott. Det finns starka incitament för att bryta mot både svenska och internationella lagar, och dessa faller in under maffialiknande tillvägagångssätt.

Låt oss därför inse att skjutningarna, bombdåden, människohandeln och ekobrotten är utförda av maffian. Vi kan inte vara naiva utan måste förstå att det är olika maffiagäng som ligger bakom dessa, där medlemmarna avkrävs lojalitet och lydnad under regler med en viss hederskodex och straffas med döden om de bryts.

Maffian är starkt hierarkisk och finns bland mc-gäng, i vissa förorter och bland både invandrare och svenskar. De har, det som flera svenska partier vill införa, hårdare straff för att uppnå disciplin och lydnad. Men det vi ser som resultat av den typen av ledaskap är bara flera dåd och mera död. Det måste vi till varje pris undvika!

Vi bör således kalla de våldsdåden, som vi ofta ser i media, för dess rätta benämning, nämligen maffiadåd.

Väljer vi att bara låsa in fler så fylls deras platser med nya individer. Vi måste ta tag i problemen genom att samarbeta internationellt och ihop med Europol för att bekämpa dessa maffior genom att ta ifrån dem deras tunga vapen. Vi behöver en gemensam överenskommelse i vårt land att vi måste slå ner de olika maffiagängen som styr delar av vårt land och delar av verksamheter.

Det är dags att ta ansvar genom att stänga ute maffian från Sverige!

Valdi Ivancic, partiledare i Socialliberalerna

Nick Ohlsson, ordförande Sveriges Unga Socialliberaler

James Brocka, partisekreterare