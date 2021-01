Debatt: Vilseledande om grön tillväxt

Runt nyår kommer politiker och intresseorganisationer med debattartiklar om ett bättre 2021. Vindkraftsbolagen anser att för att vi ska klara Parisavtalet krävs en betydligt större satsning på vindkraft än de 100 terawattimmar myndigheterna angett.

Man ser en fossilfri svensk industri i världsklass, med SSAB som positivt exempel.

Det här exemplet på "grön tillväxt" kan mångfaldigas. Vi ska byta den fossildrivna bilparken mot elbilar. Hurra, säger många politiker och industribranscher. Men enbart tillverkning av nya batterier till en Tesla kräver lika mycket energi som att driva en mindre personbil under hela dess livslängd. Plus att batterierna kräver sällsynta mineraler som finns på Österlen och runt Storsjön i Jämtland. Får inte exploatörerna bryta malm där så gör man det någonstans i världen där motståndet är mindre. Plus allt material för att bygga elbilen plus energi för att driva den. Plus nya trafikleder och igenkorkade tätorter.

Många "lösningar" handlar om att minska fossilanvändningen genom att ta ut mer råvara ur svensk skog, skogsråvara som i sig lagrar mycket koldioxid och som det tar kanske 50-100 år för ny skog att ta upp. Det är tid vi inte har. Ännu värre är att det finns ungefär tre gånger så mycket kol i marken som i växtligheten och dubbelt så mycket som i atmosfären. En stor del av kolinnehållet försvinner ur marken vid kalhyggesbruk.

Flera forskargrupper är överens om att det absolut viktigaste är att kolet stannar i marken. Släpps det ut får det stor negativ inverkan på klimatet. Bästa lösningen på klimatkrisen ser de i stopp för fossilanvändning och att binda atmosfärens kol i marken.

Det går att leva ett bra liv, på sikt mycket bättre, på den materiella nivå vi skulle behöva komma ner till, en knapp fjärdedel av dagens

Det här är en fälla som bland annat miljöorganisationer har svårt att ta sig ur. Vindkraft eller fortsatt fossil oljeanvändning? Eller ska vi acceptera ökat kalhyggesbruk och exploatering för allt större vindkraftparker, gruvor i oersättlig natur för att rädda klimatet? Ska vi acceptera försvagad kommunal demokrati för att underlätta vindkraftparker?

Vi ska inte alls gå med på ny exploatering för att exploatörerna påstår att det är nödvändigt - för det är det inte. De vill bara inte se den radikala förändring som krävs för att vi ska klara klimatkrisen och krisen i den biologiska mångfalden, och näringsläckage från jordbruket som ger döda havsbottnar, och den kris vi kan få när vi inte hushållar med odlingsbar mark. Och de sociala kriserna som utvecklas när pengar går till skatteparadis istället för till välfärd.

Grundorsaken till de här kriserna är gemensam och kräver en gemensam lösning. Men medvetenheten om sambandet mellan dagens ekonomi och sociala och ekologiska kriser tycks vara obefintlig. Kriserna måste kopplas till grundläggande orsaker, inte till "lösningar" som ger fortsatt tillväxt, nya avfallsberg (bland annat koldioxid) och mer förstörd natur.

Vårt ekonomiska system är motorn för kriserna. Nästan alla nya pengar som ges ut är tillverkade av banker när de ger lån. Och de lånen ges bara marginellt till samhällsnyttiga ändamål som kan bevara biologisk mångfald och ge socialt fungerande samhällen. Fortfarande investeras det mesta i fossilbaserad industri och andra kända hot mot samhälle och natur. Full fart mot katastroferna.

Det finns fullgoda alternativ. Det går att leva ett bra liv, på sikt mycket bättre, på den materiella nivå vi skulle behöva komma ner till, en knapp fjärdedel av dagens. Men så länge nyliberalism och evig tillväxt är religion är den tanken en hädelse hos de religiösa.

Bernt Lindberg

Omställning Falun