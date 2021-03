Debatt/Vindkraft: Vad ligger bakom den massiva utbyggnaden?

En sökning på ordet "vindkraftsprotester" på internet ger ungefär 1300 träffar. Och det är ju ingen nyhet att Sverige vill satsa på nya och gröna energislag, och heller inget nytt att de boende som får dras med kraftverken protesterar.

Mitt i detta slängs ofta en akronym fram: NIMBY. Det står för Not In My Backyard, (Inte på min bakgård) och syftet är att utmåla de som har invändningar som egenkära egoister som inte tänker på miljön utan bara på sig själva. I praktiken tystar man debatten och saker och ting rullar på som beslutsfattarna har tänkt sig.

Är det själviska individer som kanske gärna ser vindkraftverk men bara inte där de bor själva?

För inte så länge sedan gick fullmäktige i Malung-Sälen till exempel emot sin egen folkomröstning och nu senast pågår striden i Lumsheden utanför Falun. Men stämmer verkligen den bilden? Är det ogina människor som inte vill ställa om? Är det själviska individer som kanske gärna ser vindkraftverk men bara inte där de bor själva? Jag tycker man bör vända på steken och fråga sig vad som ligger bakom den massiva utbyggnaden och vilka som tjänar på den.

I Boden bygger Spotifygrundaren Daniel Ek tillsammans med miljardärskan Christina Stenbeck Sveriges första helt gröna stålverk. Deras holdingbolag Vargas Invest äger också stora andelar i batterifabriken Northvolt i Skellefteå, ni vet den som visat sig vara en stor smitthärd, där man sätter vinst före folkhälsa. På frågan om kollektivavtal, vet de inte själva hur det ser ut bland alla olika underleverantörer. Arbetskraftsimport, lönedumpning och i praktiken långt ifrån de arbetstillfällen som utlovats.

I Galmsjömyran är det Microsofts som står bakom knuten och väntar. Deras stora serverhall är på ingång. Allt detta kräver el, och den ska vara billig. Bolaget Njordr som ska bygga verkar vara ett enmansföretag – istället är det Ecogain – som drivs av Johan Kuylenstierna som projekterar. Denne man av adlig börd sitter även i klimatpolitiska rådet och i Sveaskogs styrelse. Det vill säga de som är utsedda av regeringen att påverka vår klimatpolitik samt ägaren till skogen, som arrenderas till Njordr.

Är det verkligen NIMBY att ifrågasätta detta upplägg? Skall vår gröna omställning verkligen vara en guldrusch för de redan rika? Är det till Stenbeck, Bill Gates, Daniel Ek och andra multinationella jättar som vinsten ska gå?

Jag har ett motförslag: Ställ gärna om, producera grön el och satsa på vindkraft. Men det ska ske i folkets regi.

Vi medborgare måste få vara med och bestämma och också ta del av vinsterna. Bygg kommunala, regionala, statliga eller kooperativa kraftverk, jag skiter i vilket, och låt bolagen betala fullpris för strömmen. Och sluta säg NIMBY till alla som höjer sina röster. Det är rent av skamligt att säga så till någon som i stort sett aldrig haft något att säga till om.

Carl Hällströmer

Dalarnas Socialistförening, Falun