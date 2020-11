Debatt: Vindkraftens samhällsnytta är diskutabel

"Utan tvivel är man inte klok" skrev den underfundige Tage Danielsson. Riksdagsman Patrik Engström verkar av en debattartikel i DD att döma inte ha några som helst tvivel på vilken väg som är den "enda rätta vägen framåt" för Sveriges energiförsörjning. Storskalig vindkraftsutbyggnad är det som ska rädda klimatet. Punkt! Och det ska ske snabbt.

Patrik Engström tar själv dock upp flera faktorer som han verkar vara lite bekymrad över men dessa avfärdar han snabbt.

Inledningsvis nämner han den biologiska mångfalden som ett område där han upplever att man självklart ska ta stor hänsyn.

Ska landsbygden enbart stå för olägenheterna medan storstäderna bara ska ha fördelarna?

När man granskar enskilda etableringar finner man snabbt att vald plats inte främst väljs ut utifrån argument styrda av biologisk mångfald utan av praktiska och ekonomiska skäl. Den plats som man kanske borde valt – den med bäst vindlägen och minst okänslig mark - har markägaren kanske inte något som helst intresse av att exploatera. Därmed måste exploatörerna välja andra lokaliseringsalternativ, alternativ med kanske betydligt känsligare miljö gällande biologisk mångfald och olika ekosystemtjänster.

Här bör en tidigare utredning från Energimyndigheten lyftas fram som ett skräckexempel vad gäller lokaliseringsalternativ. I samband med arbetet med Riksintresse för vindkraft föreslog Energimyndigheten nya riksintresseområden för vindbruk. Av remissvaren att döma var kritiken från remissinstanserna mycket negativa. Till och med vindkraftsexploatörerna var negativa eftersom Energimyndigheten valt områden som man på förhand visste skulle vålla debatt. Till exempel naturskyddade områden som absolut inte ska utsättas för påverkan av storskalig exploatering.

Hade statsmakterna låtit resultaten från det förslaget passera hade sannolikt vindkraftsutbyggnaden i Sverige stoppats. Den konflikt som nu finns om utbyggnaden i Ripfjället handlar också om lokalisering i relation till intressen hos lokalt boende och lokalt verksamma. En folkomröstning har sagt nej och en lokal opinion körs över vilket sänder dåliga signaler inför framtiden.

De undersökningar som görs om jobben kring vindkraftsexploateringar visar att det inte är de långsiktiga lokala jobben som är den dominerande plusfaktorn. Snarare trängs långsiktigt hållbara jobb ut från den lokala arbetsmarknaden. Vad beträffar miljön och den pågående klimatkrisen, med kraftiga utsläpp av klimatgaser, säger forskningen att det är lika viktigt att behålla den biologiska mångfalden och alla ekosystemtjänster som att bygga ny vindkraft. Eller som chefskirurgen sa efter operation¸ ”Lyckad operation, men trist att patienten dog”.

Kanske politiken borde breddas kring hur alternativen egentligen ser ut. På kort sikt ökar utsläppen; allt material, alla vägbyggen (som också ökar annan exploatering), all skogsskövling, alla kraftöverföringsgator, osv. Kanske borde vi parallellt se mer på vad vi kan göra för att minimera elanvändningen. Som Patrik Engström själv nämner finns projekt som Eons försök i byn Simris där utbud och efterfrågan balanseras med diverse åtgärder och där fossilfri el året runt är målet. Att bara, och ensidigt satsa på att producera ny vindkraft till varje pris, som Per Bolunds utredning om att avskaffa det kommunala vetot, för oss in i ett storskaligt samhälle som jag undrar om någon egentligen vill leva i. Och ska landsbygden enbart stå för olägenheterna medan storstäderna bara ska ha fördelarna?

Ulf Svensson

- som har utrett den storskaliga vindkraftsutbyggnaden för Energimyndigheten och Trafikverket tillsammans med Matts Lundin