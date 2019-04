Debatt: Centern ligger bakom att staten överger landsbygden

Arbetsförmedlingen lämnar landsbygden. Detta efter beskedet om att mer än 130 AF-kontor läggs ned enligt förslaget. För de flesta av kontoren som läggs ned ligger på mindre orter. Då stormar politiker. Både arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är kritisk, men det mest anmärkningsvärda är att Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahls riktade kritik. Ådahl menar att ”det rimmar inte alls med Centerpartiets politik och det rimmar heller inte med Januariavtalet” i en intervju i Dagens Industri och nu vill Ådahl och C tillsammans med L att AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg avsätts.

Men vänta nu. Vi behöver backa bandet för att förstå hur befängt och motsägelsefullt centerpolitikerns agerande framstår. För man ska veta om att Ådahl och C har drivit fram raseringen av AF. De har drivit en stark opinion orkestrerad av Ådahl, hjärnan bakom privatiseringsreformen som nu ska genomföras enligt Januariavtalet. Partiet har mörkat granskningar av AF och hela tiden har C:s vilja varit att privatisera utförarverksamheten och gå näringslivets intressen till mötes.

Ådahls svartmålning av AF har gått så långt att han satte dövörat till när till och med C:s tankesmedja Fores presenterade rapporten Framtidens arbetsförmedling i somras. Ådahl var vd för just Fores innan han klev in som tjänsteman i C 2013 och började ta fram partiets idéprogram. Det här säger allt om C:s hållning i frågan om AF. Fores rapport baseras på både svensk och internationell forskning och den framstående ekonomiprofessorn Lars Calmfors, redaktör för rapporten, konstaterar att den fullskaliga privatiseringen som C föreslår riskerar att gå snett. För slutsatsen är att offentlig arbetsförmedling presterar bättre än privat och kostnaderna riskerar att öka. Det är erfarenheter från flera europeiska länder. Det här är också slutsatserna från den omfattande Arbetsmarknadsutredningen.

Det är dags för Centern att ta konsekvenserna av sin politik

Calmfors är förvisso för en ökad privatisering men inte alls i paritet med den fullskaliga privatisering som nu görs. Men Ådahl gick så pass långt att han under ett seminarium i Almedalen, i samband med att rapporten presenterades, kritiserade Calmfors. Som sagt, det säger allt.

När väl raseringen är ett faktum är Ådahl ändå inte nöjd. Detta trots att C släppte fram M/KD-budgeten och banade väg för ett av de största varslen i modern tid i Sverige. Bara i år drogs nära en miljard kronor in för förvaltningskostnader som går till personal- och lokalkostnader. Och nu kommer konsekvenserna av C:s genomförda politik. För det som händer är just Centerpolitik. Staten lämnar landsbygden. Men Ådahl skyller istället på AF:s generaldirektör och kallar agerandet ”helt orimligt” och vill nu se att generaldirektören avsätts. Det är svårt att förstå hur centerpolitikern kan stå rakryggad och säga detta, att påstå att en myndighet ska vara närvarande i hela landet när partiet hela tiden velat se den raseras. För med den pengapåse myndigheten har tilldelats och med intentionerna i Januariavtalet är detta skörden. C:s kommunstyrelseordförande i Nordmaling kritiserar nedläggningen av lokalkontoret – men även hen skyller istället på generaldirektören.

Det kan vara bra för centerväljarna på landsbygden att inse att det är landsbygdspartiet, partiet som vill att hela landet ska leva, som står bakom det vi nu ser. Detta oavsett hur mycket Ådahl och C än försöker hävda motsatsen. Och det är dags för Centern att ta konsekvenserna av sin politik.

Johan Berg

Arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör