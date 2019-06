Debatt: Fira en mer hållbar midsommar

Midsommarhelgen är en av våra favorithögtider då vi gärna umgås med familj och vänner under ljusa sommardagar och kvällar. Men vårt firande innebär en hel del resor, inköp och konsumtion som påverkar både naturresurserna och klimatet. Genom att tänka till kan vi agera mer miljösmart.

Sill i olika former hör av tradition till på midsommarbuffén. Den är god, billig och innehåller nyttiga fetter. Ett enkelt val är att köpa MSC-märkt sill som certifierar ett välskött och långsiktigt hållbart fiske. Sillen fiskas skonsamt med fisknät eller flyttrål. Den inlagda sillen kommer främst från Atlanten. Följ Livsmedelsverkets råd när det gäller sill strömming från Östersjön som kan innehålla förhöjda halter av miljögifter.

Laxen är en av våra mest populära matfiskar, också till midsommar. Många vilda laxbestånd är hotade och odlingen orsakar problem genom spridning av laxlus och fiske av så kallad foderfisk för att göra laxmat. Välj gärna miljömärkt ASC -eller KRAV-märkt odlad lax som brukar finnas i välsorterade matbutiker

Ett annat råd är att avstå från ål som har rött ljus i Fiskguiden. Den är akut hotad och de ålar vi fångar i Sverige är livsviktiga för att arten ska kunna simma till Sargassohavet och föröka sig där.

Grilla mer hållbart genom att lägga mindre portioner kött på grillen och öka på mängden grönt. Välj gärna ekologiskt och/eller naturbeteskött som håller landskapet öppet om du väljer att äta kött. Satsa mer på grönsaker och se köttet som tillbehör. Håll utkik efter WWFs konsumentguider Fiskguiden och Köttguiden som du kan ladda ner som appar.

Välj miljömärkt kol eller briketter, leta efter FSC-märkning. Byt även tändvätskan som släpper ut koldioxid mot tändpapper med stearin. Använd eltändare som inte ger koldioxidutsläpp.

Sätt lock på kastrullen när du kokar färskpotatisen och använd vattenkokare som drar hälften så mycket energi som en spisplatta.

Under högtider är det lätt att unna sig lite extra av den goda maten. Men idag slängs ungefär en tredjedel av alla livsmedel som produceras – vi köper för mycket, glömmer maten längst in i kylskåpet och kastar det som blir över i stället för att äta upp resterna. Cirka 19 kilo ätbar mat per person och år slängs i soporna, och 26 kilo mat och dryck hälls ut i avloppet.Planera inköpen bättre och ta hand om resterna i stället för att kasta dem. Ett hushåll kan spara minst 3000 - 6 000 kr per år på att minska sitt svinn (Källa: Livsmedelsverket).

Ladda telefonen och andra batteridrivna prylar med solkraft. Skaffa en solcellsladdare, perfekt för stugan, båten och husvagnen. Och kanske solceller på taket?

Använd Svanenmärkta värmeljus av 100 procent stearin och utan metalkopp som är skonsamma för miljö och klimat.

Använd elgräsklippare istället för den gamla bensindrivna – den bullrar mindre och sparar på såväl, miljön som pengar. Eller träna dina muskler med en vanlig handgräsklippare.

Samåk till släkt och vänner. Om du tar bussen istället för bilen kan du spara in tre kilo växthusgaser på en resa så kort som 15 kilometer. Det gynnar både miljön, plånboken och sällskapet. Flyg mellan Stockholm och Göteborg innebär ett utsläpp på 130 kilo koldioxidutsläpp per person. Ett tåg som kör samma sträcka släpper däremot ut knappt ett gram.

Se över ditt elavtal för sommarstugan och gör ett aktivt val med förnybar el från sol, vind och vatten om du inte redan gjort det.

Barbara Evaeus, klimatexpert på WWF

Inger Näslund, havsexpert på WWF