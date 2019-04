Debatt: Hög tid för lite självkritisk bilskam

Falupolitiker som talar om att minska utsläpp och åtgärda miljöproblem i centrum genom bredare bilvägar visar främst en sak: att de vägrar ta tag i det verkliga problemet – privatbilismen!

Obekymrat agerar man curlingförälder åt den resurskrävande och hänsynslösa avgaskultur som lett fram till dagens klimatkris och luftrelaterade hälsoproblem (2 850 människor dör årligen av bilavgaser i Sverige). Men istället för att hejda trafikvansinnet så är lösningen att gasa sig ur det. ”Bygg fler vägar! Anlägg fler parkeringar! Då fixar vi miljön.” Man tar sig för pannan!

Vanebilismens primärreflex är att ta bilen för att man kan – inte för att man måste. Och med avgasröret placerat baktill kör man – bokstavligen – alltid iväg ifrån skiten, lämnar den bakom sig. I det här fallet lämnar man den till kommande generationer.

Varje morgon och eftermiddag proppas Faluns gator igen av mestadels ensamförare (oftast män), vilka tycks betrakta bilåkandet som en mänsklig rättighet.

Ingen politiker törs röra vanebilismen

När jag flyttade till Falun för 30 år sedan var trafiken på Sturegatan invid Kopparvallen gles – idag liknar den närmast flödet på Stockholms illa beryktade Hornsgata. Dygnet runt, dessutom.

Ingen politiker törs röra vanebilismen – nämna elefanten i rummet – av rädsla för väljartapp. Än mindre föreslå restriktioner. I stället flyttar man fokus till själva infrastrukturen. Eller mumlar luddigt om elbilar. Men klimatkrisen är redan här. Den pågår just nu. Faktum är att hälften av den koldioxid som människan tillfört atmosfären genom förbränning av fossila material har släppts ut under de senaste tre årtiondena – det vill säga just sedan slutet av 1980-talet. Naturligtvis gäller detta även Falun – staden med Dalarnas sämsta luftmiljö.

Den som ifrågasätter fossilbränslepartyt kallas – ofta hånfullt och trots drösvis med larmrapporter – för bilfientlig. Inte minst på landsorten, dit klimatkrisen aldrig riktigt tycks nå. Eller mest ses som en framtida abstraktion. Där extremtorka och skogsbränder uppfattas som tillfälligheter. Snabbt glömda vädernycker.

Det tycks heller inte spela någon roll att den nyligen antagna Översiktsplanen slår fast att: ”En grundläggande utgångspunkt i Falun-Borlänges samhällsplanering ska vara att kraftigt minska biltrafiken. Detta görs bland annat genom att biltrafikens ytor minskas och tilldelas gående, cyklister och kollektivtrafik.”

Det låter bra men verkar aldrig ha varit tänkt att omsättas i praktiken. Hur ska man annars tolka allianspolitikernas fyrfiliga omvalslöften och svullna p-platsvisioner?

Här är några konkreta miljöpolitiska idéer för Faluns del:

• Utbyggd kollektivtrafik med rejält prisvärda årskort (t ex 1000 kr för obegränsat resande under 12 månader), gratis för ungdomar. Eller billigt/gratis att resa kollektivt under rusningstrafik.

• Ankomstparkeringar utanför stan med el-bussar in mot centrum.

• Förbud mot tomgångskörning.

• Trängselskatt i centrum under rusningstid.

• Bättre och fler cykelbanor. Sponsra samarbeten med cykelfirmor som ger medborgarna kommunrabatt vid vår/vinterustning av cyklar.

• Planskilda, trafiksäkra stråk för fotgängare.

• Miljöanpassad, ”klimatsmart” grönska/parker i centrum

• Stimulera distansarbete/digitalisering. Rätt tillvaratagen kan det möjliggöra förändrade resvanor.

Idag talas det om flygskam. Kanske är det också hög tid för självrannsakande bilskam. Eller åtminstone lite eftertanke. Innan det är för sent.

Reidar Sjödén, medborgare, Falun