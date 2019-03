Debatt: Klimathotet: Låt oss agera för framtiden

Vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser med minst hälften till 2030 för att den globala uppvärmningen ska stanna under 1,5 grader. Det var budskapet från FN:s klimatpanel inför klimatmötet i Polen i december. Redan under 2020 bör utsläppen minska. Som det ser ut nu kommer även 2019 bli ett år med ökade utsläpp. Vi måste därför avkräva våra politiker att snabbt ta beslut om åtgärder som leder till att utsläppen minskar.

Den 15 mars sker manifestationer världen runt för att visa hur bråttom det är att minska utsläppen. Vår svenska Greta Thunberg är den som har inspirerat till denna stora rörelse, Global Strike for Future. En vecka före den 15 mars började man förbereda manifestationer på nästan 1000 ställen i över 80 länder!

Vissa politiker och beslutsfattare har reagerat på att ungdomar deltar i dessa manifestationer på skoltid. Ett exempel är skolministern i New South Wales i Australien, som gick ut i media och varnade elever och lärare som protesterade mot att regeringen gör för litet för att minska utsläppen. Greta Thunbergs kommenterade detta med: ”Ok. We hear you. And we don´t care. Your statement belongs in a museum.”

Låt oss agera för framtiden, det är våra barns och barnbarns framtid det gäller!

Roger Bydler