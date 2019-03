Debatt: Omöjligt göra avtryck på så kort tid

Replik på debattartikeln ”Vad händer med personalen?”

Vad händer med personalen frågar sig Christian Olgerfelt i Dala-Demokraten den 28 februari.

Moderaterna och Dalasamverkan har endast suttit vid makten i lite drygt två månader. På så kort tid är det omöjligt att göra något större avtryck på arbetsmiljön. Vi vet att vi har ett långsiktigt arbete framför oss för att Region Dalarna ska bli en arbetsplats som medarbetarna längtar till.

Märkligt nog är det dock alltid hyrsjuksköterskorna som hamnar i fokus, trots att den kostnaden endast utgör mindre än fyra promille av Region Dalarnas lönekostnad

Dalasamverkan har påbörjat arbetet med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön, behålla våra medarbetare och ha ett nära samarbete med Högskolan i Dalarna. Vi bedriver ett långsiktigt arbete för att behålla och rekrytera medarbetare. Inom Dalasamverkan är vi överens om vilka verktyg vi ska använda för att minska stress och utbrändhet.

Att skapa en bättre vård handlar dock långt ifrån alltid om att tillskjuta mer resurser. Genom bättre organisering vill vi att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ska kunna koncentrera sig på det de är bäst på.

Region Dalarna har som målsättning att göra sig oberoende av hyrpersonal. För att undvika att hamna i samma sits som förra sommaren - då bristen på personal medförde att patientsäkerheten i delar av vården inte kunde garanteras – planerar vi att under sommaren som en sista utväg rekrytera hyrsjuksköterskor.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting bromsade kostnaderna för hyrläkare i Region Dalarna in under det sista kvartalet 2018, men uppgick likväl till 235 miljoner kronor under förra året. Märkligt nog är det dock alltid hyrsjuksköterskorna som hamnar i fokus, trots att den kostnaden endast utgör mindre än fyra promille av Region Dalarnas lönekostnad.

Ulf Berg (M)

Christer Carlsson (M)

Regionråd, Region Dalarna, Dalasamverkan