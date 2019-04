Debatt: Ställ krav på äggen i påsk

Allt färre personer i Dalarna väljer KRAV-märkta ägg. Försäljningen har sjunkit med sju procent under de senaste två åren. Utvecklingen får negativa konsekvenser för både djurvälfärd, miljön och de svenska lantbrukare som investerat i djurens bästa. I påsk kommer invånarna i Dalarna att i snitt äta fem ägg per person, men de flesta av äggen kommer från hönor som lever trångt och aldrig får vistas utomhus. Majoriteten av Sveriges 8,3 miljoner hönor äter dessutom foder som odlats med konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel. Det i sin tur får stora konsekvenser för miljön och klimatet. Bland annat leder sådan odling till ökade mängder miljögifter i naturen och minskad biologisk mångfald. KRAV-märkta ägg skiljer sig på många sätt från övriga ägg. Hönsen får gå ute i gröngräset på sommarhalvåret och picka och sprätta. Inomhus får det finnas max sex hönor per kvadratmeter, att jämföra med nio hönor per kvadratmeter som är det vanliga i övrig produktion. De KRAV-certifierade hönsen har alltså 50 procent mer yta inomhus och har dessutom fyra kvadratmeter per höna ute i rastgården. De får möjlighet att året runt följa sin naturliga instinkt att bada i sand eller jord för att hålla fjäderdräkten ren. Hönsen får foder som odlats utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och de erbjuds grovfoder eller rotsaker, som är bra för deras magar och dessutom ger dem stimulerande sysselsättning. Därför är det oroande att vi konsumenter väljer bort svenska KRAV-märkta ägg. Färsk statistik visar att försäljningen av KRAV-märkta ägg har minskat med 7 procent i Dalarna de senaste två åren. Under påsken 2018 var i hela landet endast 8,5 miljoner sålda ägg KRAV-märkta, av en total konsumtion på 50 miljoner ägg. Den här utvecklingen får konsekvenser för både hönsen, miljön och de lantbrukare runt om i landet som investerat i anläggningar med hög djurvälfärd. KRAV-märkta ägg är något dyrare, eller så kan man säga att övriga är för billiga. Den KRAV-certifierade hönsbonden har merkostnader för större stallar, utevistelse och det ekologiska fodret. Och för att vi som konsumenter ska vara säkra på att hönsen hos en KRAV-bonde har det bra, görs det oberoende årliga kontroller, en kostnad som också läggs på priset. Vi vet att Dalarnas konsumenter gärna vill att matproducenter ska ta stor hänsyn till djurens välbefinnande och miljön. Jag hoppas att det engagemanget kan visas varje dag i matbutiken. Med KRAV-märkta ägg får man allt på köpet: god djurvälfärd, renare miljö, mindre klimatpåverkan och stöd till svenska lantbrukare i framkant. I påsk har vi alla möjlighet att börja med en ny vana – att ge fler höns en chans att komma ut i vårsolen genom att ställa krav på äggen! Anita Falkenek, vd KRAV