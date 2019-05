Debatt: Ta hem de svenska barnen från Syrien

Uttalande från Rädda Barnen Dalarna: Ta hem de svenska barnen från Syrien. Fler än 2 500 barn från över 30 olika nationaliteter, däribland svenska barn, lever just nu i läger i nordöstra Syrien under fruktansvärda förhållanden. Nyligen annonserades att de amerikanska styrkorna snart drar sig tillbaka från området, något som väntas öka riskerna för barnen ytterligare. FN har uppmanat berörda stater att underlätta ett riskfritt återvändande för alla barn som är deras medborgare.

Den svenska regeringen måste därför omedelbart ta fram lösningar som möjliggör att de svenska barnen kan hämtas hem från Syrien.

Den 12 april skickade Rädda Barnen ett öppet brev till Stefan Löfven och regeringen där vi vädjade om att regeringen skulle agera. I brevet skrev Rädda Barnen bland annat att ”Regeringens agerande är oacceptabelt långsamt. Regeringen skyler, skyller och utreder. Under tiden dör barn i flyktingläger i norra Syrien”.

Fler än 1 100 barn har anlänt sedan januari i år, och de når lägren i ett förtvivlat tillstånd. Enligt FN har minst 50 syriska och utländska barn dött sedan december; under resan eller strax efter ankomst till lägren, till följd av nedkylning, undernäring eller sjukdomar. Medan myndigheterna i nordöstra Syrien fortsätter att arbeta för att ta hand om och skydda barnen, har den hårda vintern gjort förhållandena i lägren fruktansvärda, och barnen utsätts dagligen för livshotande risker. Situationen är ohållbar.

Många av barnen och deras familjer, som av myndigheterna förmodas ha koppling till terrororganisationen Islamiska Staten (IS), har vistats i lägren i över ett år, medan andra nyligen har anlänt på grund av pågående strider. Bland dem finns barn som lever med funktionsvariation, svåra skador, sjukdomar och övergivna barn.

Den svenska regeringen har uttalat en tydlig ambition om att skapa förutsättningar för att barnen ska komma hem till Sverige. Barnen i Syrien har individuella rättigheter och Sverige som stat har, enligt barnkonventionen och andra tillämpbara internationella konventioner, ansvar för dessa barn oavsett vilket val deras föräldrar gjort.

Ingen part tror på att barn ärver föräldrars brott

Regeringen, och oppositionen, har varit väldigt tydliga med att ingen part tror på att barn ärver föräldrars brott, att barnen inte har ansvar för sina föräldrars agerande. Hedervärt på alla sätt – men frågan är varför dröjer det då så lång tid för Sverige att agera?

I debatten om dessa barn har säkerhetsperspektivet fått stort utrymme. Både Rädda Barnen och andra barnproffs vänder sig mot denna beskrivning. IS som våldsbejakande extrem rörelse har likt andra totalitära rörelser utnyttjat barnen i sin propaganda och velat visa upp oskyldiga barn som lojala till rörelsen. Debatten har också krävt att vi ska ta hänsyn till IS offer. Sant är att omvärlden har ett stort ansvar för stöd till de människor som varit utsatta för IS terror. Det är därför Rädda Barnen agerat både som humanitär aktör i Syrien men kanske framför allt skälet till att vi krävt lagliga och säkra vägar till Europa för de som utsatts för IS terror och förföljelse. Den humanitära situationen i de syriska lägren är mycket allvarlig. Nu är tiden knapp och det de svenska barnen måste hämtas hem.

Marianne Omne-Pontén, Rädda barnen Dalarna