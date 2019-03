Debatt: Underkänt för politiska systemet!

På en tonårings hemtextade skylt på Fridays for Future i Stockholm i helgen, stod det: ”We don't want you to talk, we want you to act”. (Vi vill inte att ni ska tala- vi vill att ni ska agera).

I min inledande debattartikel påpekade jag att det är snart 28 år sedan de svenska miljömålen antogs. Det svenska politiska systemet har under de här åren sett på när situationen på det ena området efter det andra har förvärrats. Ozonskiktet har återhämtat sig och blir det miljömål som förväntas bli uppfyllt till år 2020. Inget av de andra 16.

Istället har kriserna på de flesta miljöområden förvärrats, det gäller kemikalierna i miljön, den minskade biologiska mångfalden, utsläppen av kväve och fosfor. Detta trots alla miljömål, certifieringar, miljöstyrning och miljömärkningar.

Vi behöver både små och stora åtgärder och vi behöver ny teknik. Men jag tror egentligen inte på Richard Holmqvists lista över åtgärder som presenterades på insändarsidan i DD den . Så länge mammon styr genereras det hela tiden nya kriser, i naturen, hos oss människor, inte minst socialt. Det kommer att gå åt helvete (för att fortsätta det religiösa språket) så länge inte mänskligheten ändrar inriktning.

Jag vill att vi gör ett nedslag i Faluns verklighet:

Jag är vintercyklist och vill kunna ta mig fram utan bil. Förra vintern var en katastrof och det skulle bli bättre den här vintern. Vi är en grupp cyklister som har dialog med en engagerad och lyssnande tjänsteman på kommunen. Men våra synpunkter tycks inte bita, på vägen till dem som arbetar med snöröjningen tycks allt falla bort.

När inte snöröjarna är ute när blötsnön håller på att frysa till, blir det isiga spår, omöjliga att cykla i och svåra att få bort med maskiner. Spåren från 11 mars är kvar den 13 mars. Ovanpå de isiga spåren har det då kommit runt 10 centimeter nysnö. Det finns inga dubbdäck som biter, hellre då att gå med cykeln. Jag mötte Jonas Lennerthson (S) som kämpade på sin cykel. Vi enades om att så här får det inte se ut.

Kommunen har regler om att de ska ploga om det kommit fyra centimeter snö och de ska ta bussgator, gång- och cykelvägar först.

Det är tvärtom här, lokalgator är plogade, men cykelvägen från Kungsgårdsvägen till Hälsingberg är fortfarande oplogad, tre timmar senare.

På sträckor där Trafikverket tar över snöröjningen är det välskött och lätt att cykla hela vintern. När kommunen tar över på sin sträcka är det ofta oframkomligt. Är det för dyrt?

Sedan 2013 har cyklingen minskat elva procent i Falun. Resande med kollektivtrafik har också minskat och lär minska ytterligare när Region Dalarna ska spara in på kollektivtrafiken.

Bilismen har däremot ökat med 0,7 procent om året.

Med nya flygplatser lär utsläppen av växthusgaser också öka. Detta i ett läge där vi vet att det är kritiskt med klimatet.

Delvis finns skulden hos politikerna i Region Dalarna. Trafikplanen för Dalarna har styrt om pengar från trafiksäkra och klimatsnåla åtgärder, framför allt för gående och cyklister, till stora byggprojekt som ska gynna biltrafik för turismen. Och som genererar nya utsläpp av växthusgaser.

Mammon styr, ner i helvetet.

Jag uppskattar att Richard Holmqvist svarar mig. Det är annars dåligt med en levande offentlig debatt i Dalarna, trots mängder av privatpersoners inlägg på debattsidorna. Och mp är väl det enda parti som tydligt tagit upp miljöfrågorna(!). Men omställning till ett hållbart samhälle är inte något enkelt, få lösningar är självklara. De flesta invånare måste vara med på vad vi ska göra. Där kan både politiker och lokala medier bli mycket bättre. Förankrade beslut plus handling, tack.

Bernt Lindberg

Omställning Falun