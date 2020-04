Debattreplik: "Idag har vi 20 platser tomma på våra äldreboenden"

Vi är mycket glada för att C och Camilla Andersson Sparring äntligen har förstått vikten av rätten till heltid, en fråga vi, S, V, MP och Kommunal drivit i många år med just jämställdheten i fokus.

Att lägga ut verksamhet på entreprenad är just att privatisera, hur Camilla Andersson Sparring än vrider och vänder på orden

Ett mycket bra exempel när den demokratiska debatten, insyn och delaktighet, leder till bättre beslut än det som den politiska ledningen med C i spetsen lade fram till förslag i nämnden när de började driva frågan om privatiseringar. Ja, det är precis vad det är. Att lägga ut verksamhet på entreprenad är just att privatisera, hur Camilla Andersson Sparring än vrider och vänder på orden. Att kommunen har huvudansvaret och ska säkerställa kvaliteten är inte något som C kommit på själva. Det är reglerat i kommunallagen.

De svaga argument som Camilla Andersson Sparring anser att vi i oppositionen har "krystat" fram i vårt återremissyrkande handlar om att vi inte vet hur det ser ut på våra äldreboenden när coronapandemin är över. Idag har vi 20 platser tomma på våra äldreboenden. Så många tomma platser har vi inte haft på flera år. Om det beror på covid-19 vet vi inte, men som utvecklingen ser ut nu så befarar vi att antalet tomma platser kommer att öka.

Det har inte heller under de senaste månaderna funnits några ansökningar om en plats på våra äldreboenden i kommunen.

När nya boendet Slottet är inflyttningsklart i april 2021 har vi ytterligare 60 platser som ska beläggas. Vilka dom är som ska flytta in vet vi inte i dag. Vi värnar i första hand vår egen verksamhet, inte en privat entreprenör. Det ska bli intressant att se om det privat drivna Lustigknopp först kommer att fyllas med boende, för att undvika skadeståndskrav från entreprenören. Blir så fallet riskerar förvaltningen/nämnden en stor ekonomisk förlust på grund av alltför många tomma platser i våra egna äldreboenden.

Vi yrkade också på i vår återremiss att det ska göras en risk-och konsekvensanalys som visar vilka konsekvenser detta beslut får vad avser både personalens anställningsvillkor och kommunens ekonomi.

Barbro Ödlund (S)

andre vice ordförande i omvårdnadsnämnden