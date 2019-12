Debattreplik/Ulf Berg: "Löjeväckande påstående från S-politikerna"

Replik till Norén med flera som skrev en debattartikel i DD den 14 december.

När Norén med flera kritiserar oss för att nonchalera revisionens utlåtanden förefaller det mest av allt som ett spel för gallerierna. Det står klart och tydligt i handlingarna från det möte de refererar till att Regionstyrelsen ”önskar en fortsatt dialog med revisionen för att bringa klarhet i revisionens behov av dokumentation och analys”.

Påståendet att Dalasamverkan inte tar demokratin på allvar känns därför rent av löjeväckande

Dalasamverkan behöver inte gå med på oppositionens yrkande för att revisionen ska förstå att vi arbetar med bristerna och vill ha en fortsatt god och konstruktiv dialog. Det framgår ändå, klart och tydligt. Påståendet att Dalasamverkan inte tar demokratin på allvar känns därför rent av löjeväckande.

Är det något vi har tryckt på, så är det vikten av att enskilda medarbetare ska kunna rapportera om slarv och oegentligheter. Vi inom Dalasamverkan vill motverka en tystnadskultur där man inte vågar vända sig till chefen när man ser att något är fel. Vi vill lyfta fram visselblåsarfunktionen och vår interna kontroll, utan att förringa vikten av en skarp extern kontroll.

Mot bakgrund av den polisutredning som just har inletts mot Kollektivtrafikförvaltningen kommer påhoppet från S helt fel i tid. Mycket är ännu oklart, men uppenbarligen har det brustit i den interna kontrollen under en längre tid, det vill säga även under det förra socialdemokratiska styret.

Under arbetet med förvaltningarnas budget och verksamhetsplan har vi för övrigt funnit ytterligare besparingsmöjligheter samt stora brister i budgetprocessen, något som det sannolikt finns anledning att återkomma till.

Med 9 000 anställda behövs det hjälp av både extern revision och speciellt våra anställda för att upptäcka fel och brister. Kollektivtrafikförvaltningens debacle är ett bra exempel på vilka fel visselblåsare kan larma om, fel som både revision och internkontroll har missat.

Ulf Berg (M) Regionstyrelsens ordförande