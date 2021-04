Debattreplik: Vi är inte oengagerade i viktiga skogsfrågor

Med anledning av en referens till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i debattartikeln Skogsnäringens självgodhet förhindrar en konstruktiv dialog vill vi klargöra följande.

Debattörerna Agneta Blomqvist och Peter Lindgren skriver att Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) avböjt att kommentera filmen "More of everything". Detta är i och för sig korrekt. Men samtidigt insinueras med ett sådant lakoniskt konstaterande att akademien skulle vara partisk eller oengagerad i viktiga skogsfrågor. Inget kunde vara felaktigare.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppdrag är att "med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk med därtill knuten verksamhet". Vi försöker fullgöra vår uppgift genom att utgöra en obunden mötesplats för kunskapsutbyte och respektfull dialog. Detta sker genom konferenser, seminarier, workshops, skrifter, hemsida, poddsändningar, med mera.

Det kommer emellertid inte an på KSLA att som akademi kommentera intresseorganisationers agerande och utspel i olika ämnen

Det kommer emellertid inte an på KSLA att som akademi kommentera intresseorganisationers agerande och utspel i olika ämnen. Men envar ledamot kan självfallet som individ publikt framföra sina åsikter, vilket även skett på ömse sidor i pågående skogsdebatt.

Vi vill framhålla att KSLA i högsta grad är engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor. Flera med koppling till aspekter som lyfts i debatten. Som exempel kan nämnas skogen och klimatet, skogsbruk och biologisk mångfald, skogsskador, bioenergi och EU:s skogliga regelverk. Därtill planerar vi att initiera en vetenskapligt baserad dialog för att klarlägga orsakerna till spänningsfälten i synen på den svenska skogen och des brukande.

Blomqvist och Lindgren är varmt välkomna att delta i alla akademiens öppna arrangemang om nyttjande och förvaltning av våra livsviktiga naturresurser jord, skog och vatten.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Jan Fryk

Preses

Eva Pettersson

Akademisekreterare