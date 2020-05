Debattreplik: Vindkraften får elpriset att kollapsa

Den enorma utbyggnaden av vindkraft har orsakat en kollaps för marknadspriset (spotpriset) på el efter årsskiftet.

Från att tidigare ha rört sig måttligt, har elpriset fallit kraftigt och i Norrland har största delen av tiden varit under 10 öre per kilowattimme. Vi hade även under en natt i början av året negativt elpris vilket var första gången i historien för Sveriges del.

Kommer vi att få se konkurser där ägarna flyr och lämnar till markägarna att ta hand om rasande vindkraftverk?

I Danmark och Tyskland med ännu större andel subventionerad vindkraft har detta blivit något återkommande.

Elförbrukningen i Sverige har inte ökat på närmare 30 år. Någon ökning är inte heller att vänta på många år. Eventuella industriella utbyggnader kompenseras med fortsatt ökad installation av effektivare värmepumpar och energisnålare vitvaror. Inom industrin sker även ytterligare effektiviseringar.

Vi har redan ett stort exportöverskott av el. Senaste året har 20 procent av produktionen skickats till andra länder. Trots denna situation fortsätter utbyggnaden av vindkraft. Detta är en av konsekvenserna av den politiska energiöverenskommelse som träffades för några år sedan. I en debattartikel i Dala-Demokraten av Anders Wijkman med flera har det förutspåtts mycket stora utbyggnader. Alla inblandade verkar helt sakna kunskap om elsystemets villkor.

Dagens elpris täcker en mycket liten del av totalkostnaden för vindkraft. Även om utbyggnadskostnaden fallet de senaste åren är totalkostnaden ändå kanske 30-40 öre/kWh. Elpriset täcker då inte mer än kostnaden för driften.

Situationen med lågt elpris- troligen under flera år - måste vara en mardröm för alla ägare till nyare vindkraft. Kommer vi att få se konkurser där ägarna flyr och lämnar till markägarna att ta hand om rasande vindkraftverk? Hur långt räcker då gjorda avsättningar för detta? Risken är stor att även förvaltarna av våra pensionsfonder förmås att satsa stora belopp som kan gå förlorade.

Sivert Göthlin, civilingenjör