Den värsta fartygskatastrofen i fredstid – 852 människor omkom

Strax före klockan 19.00 den 27 september 1994 lämnade fartyget M/S Estonia hamnen i Tallinn. Klockan 08.30 morgonen därpå skulle de vara framme vid Värtahamnen i Stockholm. Det som för många skulle bli en ren nöjestur blev istället något helt annat.

TV: Så sjönk Estonia

Det blåste hårda vindar under natten, med kraftiga vågor som följd. Klockan 00.00 (svensk tid) hör en vakthavande matros en kraftig smäll från området kring bogen när fartyget träffas av en kraftig våg. 5-10 minuter senare hör många passagerare och besättningsmän något som de uppfattar som onormalt buller. Klockan 00.15 lossnar M/S Estonias bogvisir, mängder av vatten forsar in på bildäck och fartyget får snabbt kraftig slagsida. Man sänker hastigheten och svänger tvärt i ett försök att minska slagsidan. 00.20 går livbåtslarmet. Strax därefter sänder M/S Estonia ut ett nödanrop. 00.30 ligger hela styrbords sida under vatten. Klockan 00.50 ser närliggande fartyg hur Estonia, med aktern före, försvinner ner i havet.

Platsen där fartyget sjunkit ligger mellan finska Utö och estniska Dagö. Av de 989 ombordvarande omkommer 852. 137 överlever katastrofen, 51 av dessa är svenskar. Av de 852 som omkommer är 501 svenskar. De flesta av offren följde med skeppet ner i djupet. Runt 300 personer hade lyckats ta sig upp på däck där livbåtarna fanns visar siffror.

I haverikommissionens rapport som lades fram 1997 konstaterades att bogvisiret slitits loss i det hårda vädret, vattnet hade strömmat in via fartygets bildäck, fartyget hade snabbt fått slagsida och därefter sjunkit.

Ute på olycksplatsen till havs omhändertogs totalt 95 döda på morgonen den 28 september. På finska Utö, cirka fem mil från platsen där Estonia förliste, togs de döda omhand för att senare föras till Helsingfors för att bli identifierade. 28 omkomna svenskar fick komma hem. En borlängebo fanns med bland dessa. Totalt omkom 48 personer från Dalarna.

"Resan slutar med att resenärerna kommer utvilade till Stockholm den 28 september med många minnen från resan" stod det på den inbjudan som skickades ut till IF Metall avdelning 63, pensionärsklubben från Borlänge. Ombord på M/S Estonia fanns 44 medlemmar, endast en överlevde resan.

Fortfarande saknas 461 svenskar, 237 estländare, 13 letter, tio ryssar, nio finländare, sex norrmän, fyra tyskar, fem danskar, tre litauer, två marockaner, en engelsman, en holländare, en ukrainare, en fransman, en kanadensare, en nigerian och en vitryss.

Gravfrid råder vid vraket efter M/S Estonia. "Till minnet av de omkomna från Dalarna vid M/S Estonias förlisning 28 september 1994"står att läsa på minnesstenen Bruten Våg vid Stora Tuna kyrka. Stenen är ett 15 ton tungt stenblock av två miljoner år gammal finsk granit.

Förlisningen av M/S Estonia räknas som den värsta fartygskatastrofen i fredstid på Östersjön. Det är idag 25 år sedan katastrofen.

Fakta: dalademokraten.se