"Det är alltid roligare att ha en hobby tillsammans" – hundratals självutnämnda "nördar" vallfärdade till AvestaCon

Ordet "Cosplay" kommer från ”Costume Play” och innebär gestaltning av karaktärer från litteratur, serier, spel eller film. Fenomenet har växt kraftigt i popularitet det senaste årtiondet och entusiaster på området är en central målgrupp för "AvestaCon". Men här finns också kort- eller brädspel och tv-spel, inte sällan med nostalgiska blinkningar till spelkonsoler från 90-talet.

Några som tagit tillfället i akt att komma klädda till tänderna är Avestaborna Jimmy Olveby och Emil Karlsson. Det syns att det krävts både tanke och tid.

– Det är kul att klä ut sig, säger Emil Karlsson, som besöker AvestaCon i en mundering inspirerad av "Steampunk" (en särskild typ av science-fiction, reds. anm.).

– Det är som att glömma bort sig själv lite grann, berättar Jimmy Olveby.

– Ja, jag är nog Dalarnas största entusiast kring "The Phantom of the Opera", säger han och syftar på den egna utstyrseln.

För de två Avestaborna är cosplay och den underliggande populärkulturen ett brinnande intresse. Andra helger kan det bära av till Linköping eller Stockholm för långt större konvent. Och ifjol tog sig vännerna till England för att se just "The Phantom of the Opera".

– Det var riktigt häftigt, minns Emil Karlsson.

– Men nu var det mysigt med ett mindre konvent.

– Och så var det ju skönt att ha så nära hemifrån, tillägger Jimmy Olveby.

– Men jag tog faktiskt bilen hit. Jag ville inte gå som "fantomen" på stan, säger Olveby och ler så gott han kan bakom den stela vita masken.

Inne i Verket råder febril aktivitet. Mot väggen blinkar skärmar där besökare på konventet, företrädesvis yngre, tar sig an ett olika tv-spel.

Vid cafébord som finns uppställda lite varstans ligger pannor i djupa veck över kort- och brädspel. Allt från de riktigt stora, som "Magic", till nya "indiespel" som endast har tillverkats i små upplagor.

En trappa ner, i ett av de gamla malmbåsen, finns företrädare för Cosplay Dalarna, en förening för entusiaster som vill samlas kring intresset. De har också radat upp exempel på vad man med enkla (och ibland svåra) medel kan åstadkomma i utklädnadsväg. Rymddräkter står bredvid motsvarigheter "från" vikingatiden.

– Det är alltid roligare att ha en hobby tillsammans, säger Tom Larsson, som driver föreningen tillsammans med Johanna Nybelius. Varje tisdag samlas cosplay-entusiaster i Falun.

Vilken är den vanligaste frågan ni får?

– Det är nog "Vad ska jag använda för material?", svarar Tom Larsson och berättar om papp, kartong och skumplats. Bara fantasin tycks sätta gränser i materialväg.

Vilket råd skulle ni ge dem som vill ta sina första trevande cosplay-steg?

– Börja smått med något som verkligen intresserar dig. Det blir mycket roligare då. Och var inte rädd att be om hjälp.