Det litterära Alexandria

Aldrig har minnena drabbat mig så hårt som i Alexandria

huden varit så rynkig

och poesin

så lättillgänglig

Detta inferno

av böneutrop

larm och avskräde

bekommer mig väl

Desorienterad, utan karta, men fast besluten att från mitt boende finna gator som leder till havet blir det mig förunnat att förirra mig i gränderna. I ungdomen, då jag anlänt till okänd stad, tog jag mig i cirklar runt den plats som var den första, välbekanta, allt för att lära mig omgivningen, staden. Dock, det inser jag på en gång, detta tillväga gångsätt är inte välbetänkt i denna två mil långa femmiljoners metropol. Tiden står ej till förfogande.

Staden tar emot mig. Ett virrvarr av gränder och där jag följer en, tar av, fortsätter denna, in i en ny, och en ny … Smalare gränder, bredare. Enastående. Enorma upplag av ihopsamlade utrangerade tvättmaskiner, trasiga möbler, gammalt virke, bildelar, kantar en bred gata.

Det brusar, ett fruktansvärt oljud av alla bilhorn, myllret och larmet av människor, hästkärror, motorcyklar, böneutropare, radio med arabisk populärmusik – hög volym, skriken och ropen. Rörelsen, ljuden, nästan dränker mig i sin hetsighet. Och det är som den fåtaliga grönska jag ser titta fram med sargade löv, kippar efter syre.

Vandrar en marknadsgata med frukt och grönsaker, fisk- och fågelförsäljning där jag från bägge sidor erbjuds att handla stadens delikatesser av krabba, räkor, musslor, haj och fisk av så många storlekar, färger och utseenden att det känns obegripligt att havet här strax utanför El Kornesh kan hysa en sådan variation av arter.

Här och var, på respektfullt avstånd, väntar en katt, stelt fixerad, på en ivägkastad fiskbit. Dignande grönsaksstånd med morötter, majs och rödbetor, andra med bananer och jordgubbar, och jag går som genom ett hav av vatten och sörja. Tränger mig fram.

Och kvinnor kan samtidigt som de för ett samtal, modernt trycka fast sin mobil under huvudduken och därmed frigöra ena handen för matkassar, den andra leder sitt barn genom trängseln.

Höns och duvor tätt packade i burar av bambu, kohuvuden – nyslaktade, finns exponerade på en husvägg mot gränden, klövar från svin och får, lungor … och genom en kraftfull doft av vitlök, och stank av dieselrök och sophögar, en ringlande, handlande människomassa i två riktningar.

När staden grundades av Alexander den Store år 332 före Kristus, där fiskebyn Rhacotis hade sitt läge, kom dess betydelse genom uppförandet av ett forskningscentra – Mouseion – vilket även kom att inhysa ett bibliotek, att utvecklades till ett lärdomssäte, unikt i sin tid.

Kunskap samlades och detta tempel för muserna växte, bibliotekets ambition, med en halv miljon papyrusrullar, var att införskaffa skrifter från hela världen; Alexandria kom genom de många filosofer och vetenskapsmän som verkade i Mouseion, den utsökta hamnen vid Medelhavet, vilket möjliggjorde export av spannmål, handel och transit med varor som textilier, ädelstenar och guld, elfenben, kryddor… och den viktigaste produkten för Egypten papyrus, pappret, att inom hundra år bli världens största stad. Som mest hyste Alexandria femhundra tusen invånare.

Biblioteket förstördes men när och hur är omtvistat av många; jag belastar inte detta utrymme med ytterligare text vad gäller Mouseion och bibliotekets försvinnande då både historiska källor och teorier om förloppet är väl dokumenterat, inte heller historien om den lysande vetenskap som kom till stånd här genom dess vetenskapsmän och filosofer, men kan konstatera att bibliotekarien Harry Järv slår fast, att när detta enastående lärdomsnäste slutgiltigt gick under, hade 937 år förflutit.

Numer finns ett modernt Bibliotheca Alexandria, färdigställt 2003 till allmänhetens och forskningens tjänst, vilket har plats för åtta miljoner böcker och rymmer tvåtusen personer.

Det är uppfört intill strandvägen där den mullrande trafiken löper oavbrutet men där man efter biljettluckorna och säkerhetskontrollerna emottas av lugnet. Det enorma taket med fönstrens ljusinsläpp ger en klar och vilsam atmosfär i det jättelika rummet och dess skilda våningsplan med läsande.

Fantastiskt, och jag tänker: Alla dessa bokrader, detta ljus, all kunskap och erfarenhet som finns dold bakom dessa tusentals bokryggar; någonstans döljer sig Theokritos skrifter, skaparen av herdediktningen och den mångsidige, sedermera bibliotekarien, Eratosthenes berömd för att redan på 200-talet f. Kr. räknat ut jordens omkrets med en näst intill försumbar avvikelse. Vilken skapelse detta kunskapscentrum är, fyllt av hellenistisk och modern vitterhet.

Under markytan finns ett antikmuseum och salar med permanenta utställningar av keramik och måleri av egyptiska konstnärer; även temporära expon där en är Artist Books from all over the world. Efter besökets slut, i det intilliggande caféet med milsvid utsikt över medelhavet, får jag summera och försjunka efter dagen som förrunnit.

Det moderna Alexandria byggdes och blomstrade under 1800-talet. Greker, italienare, britter, fransmän och judar gav den egyptiska staden en internationell aura.

Att vara student här torde vara en hisnande upplevelse, åtminstone vill jag tro det när jag vandrar ut från biblioteket genom grupper med hundratals ivrigt samtalande ungdomar.

Det moderna Alexandria byggdes och blomstrade under 1800-talet. Greker, italienare, britter, fransmän och judar gav den egyptiska staden en internationell aura.

Poeten Konstantinos Kavafis, liksom författaren Lawrence Durell, har gjort Alexandria känt under nutid, och det är historien, konsten och den litterära staden, vilken under lång tid utövat lockelse, som fört mig hit.

Kavafis föddes i Alexandria 1863 som den yngste av nio barn. Föräldrarna var greker bördiga från Konstantinopel. Fadern kom att driva en export och importfirma för spannmål och bomull, Cavafy Brothers, tillsammans med sin bror i London.

Kavafis tillbringade sju år i England från nio års ålder, sedermera tre år i Konstantinopel och dessa vistelseorter under de tidiga åren kom att gagna både hans sensibilitet och språköra; förutom grekiska talade han även engelska, franska och italienska.

Hans första dikter, kanske även hans homosexuella debut, skedde i Konstantinopel, men det var i Alexandria i mitten av 1880-talet då Kavafis återvänt till staden, som han mognade till poet och blev den trogen fram till sin död 1933.

Ett flagrant kännetecken hos honom var det avvikande, både som diktare och människa. Excentrisk, enligt samtida källor; alltid välklädd under sitt arbete, först som journalist, sedan som mäklare på den egyptiska börsen och under den sista anställningen på bevattningsverket, vilket leddes av brittiska föreståndare, och där han kom att verka under trettio år.

Men då natten tog vid kom besök på caféer och bordeller i de avsidesbelägna kvarteren att bli det betydelsefulla; den självkontroll han under dagen visat utåt, kunde han nu släppa.

Samhällets avståndstagande, som uppenbarligen bekom honom illa vilket framgår i flera dikter, gjorde honom avsidestagen. Dikter han skrev gavs bort till vänner och intresserade buntade med ett gem, vilket författaren Grigori Xenopoulus formulerat som ”En ovanlig estetisk asketism.”

Men, men, den litterära avskildhet Kavafis framlevde i Alexandria kom radikalt att förändras efter hans död. De brittiska författarna Lawrence Durell och E. M. Forster har att genom sina publikationer, liksom svenska författare, Gottfried Grünewald och Sture Linnér för att nämna två, bidragit stort till att Kavfis i dag är ett berömt namn.

Få poeter har väckt en sådan nyfikenhet hos mig som Konstantinos Kavafis. Hans homosexualitet borde inte vara viktig, ändå kan jag inte bortse från den när jag står på gatan nedanför hans bostad.

Hjärtat bultar. I den trånga mörka trappuppgången med det järnsmidda räcket som leder upp till hans våning kan jag näst intill ta del av den ångest han erfor vid hemkomsten då ett kärleksäventyr efter en natt sluttat i bitterhet – ävensom då ett lyckosamt möte burit honom trapporna upp med fart och lätta steg och sinnet fyllt med jubel och salighet,

Nej, hans sexuella läggning är mig oviktig, ändå är det just den som präglar den förtvivlan och ensamhet som kommer till uttryck i mycket av hans poesi. Den sexuella utsattheten kom att bli ett incitament och ge konstnärlig gestaltning i flera dikter. Han skriver:

"Min ungdoms år, mitt njutningslystna liv –

hur klart jag inser deras mening nu

Hur överflödig, gagnlös var min ånger …

Men deras mening såg jag inte då.

Dock i min ungdoms hållningslösa liv

tog de impulser form, som blev min poesi;

konturer till min konst drogs upp"

Jag ringer på dörrklockan. Hasande steg, en man öppnar. Efter löst inträde till hans bostad, numer museum, vandrar jag mellan rummen. Här är ödsligt och stilla, det är som gatans larm håller andan. En imposant skrivsal, en väl bäddad säng av järn, montrar med utgåvor av hans poem på rumänska, grekiska, latin, svenska … väggar fyllda av konstverk dedicerade av vänner, fotografier och grafiska tryck med Kavafis ansikte, och en sällsam tystnad. Frid i våningen.

De sista stroferna i Kavafis dikt "Vaxljus" finns inom mig då jag lämnar.

"Jag vill ej se dem, deras åsyn gör mig sorgsen

det smärtar mig att minnas deras första låga

Jag ser de tända ljusen framför mig

Jag vill ej vända mig, jag vill ej se, förfärad över

hur snabbt den mörka raden blir allt längre,

hur snabbt de släckta ljusens antal ökar"

Det han skriver känns så viktigt.

Hur hade staden vid sydöstra Medelhavet sett ut idag ifall Gamal Abdel Nasser inte nationaliserat Suezkanalen 1956 och därmed i praktiken också förpassat de utlänningar ut ur landet som i mångt och mycket varit med och format Alexandria till en internationell mötesplats; den stad som Lawrence Durell odödliggjort i romanen Alexandriakvartetten.

Man kan bara spekulera. Alexandria kom att bli fri från utländsk överhöghet men förlorade också något av den forna glans som staden förskaffat sig under dryga två tusen år.

Ulf Engström