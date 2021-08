”Det svider i mitt hjärta, men vi kan inte gå emot regelverket”

Lag som har utgått ur seriespel i Dalarna 2021

19/8: Pojkar Division 7 gr 3: Slätta SK Svart 18/8: Pojkar Division 2 grupp 1: Vansbro AIK FK 16/8: Pojkar Division 2 grupp 1: Gagnefs IF 5/8: Pojkar Division 4 grupp 4: Säters IF FK 2/8: Pojkar 15 Elit: Krylbo/Avesta 28/7: Division 6 Herr Norra Dalarna: Falun FC 26/7: Division 5 Herr Dalarna: Tällbergs IF 26/7: Division 7 Herr Mellersta Dalarna: Gagnefs IF U 15/6: Pojkar 16 Nafu: Högs SK 4/6: Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 15: Leksands IF FK 31/5: Flickor 19 NaFu: IK Brage 26/5: Pojkar Division 7 gr 3: Hälsinggårdens AIK Fotboll Röd 26/5: Flickor Division 6 grupp 3: Forssa BK Vit 26/5: Division 4 Dam Södra Dalarna: Forssa BK 25/5: Pojkar Division 2 grupp 2: Slätta SK 24/5: Pojkar Division 2 grupp 2: Stora Tuna IK 17/5: Pojkar Div 7 grupp 5: IK Brage Vit 11/5: Pojkar 15 Elit: Leksands IF FK 6/5: Flickor 17 Nafu: Sollerö IF 6/5: Pojkar 16 Nafu: Kilafors IF 3/5: Pojkar Division 7 gr 1: Färnäs SK 3/5: Flickor 19 Nafu: Arbrå/Kilafors 23/4: Pojkar Division 5 grupp 4: Kvarnsvedens IK 22/4: Division 4 Dam Södra Dalarna: Stora Tuna IK 22/4: Flickor Division 4 grupp 3: Bullermyrens IK 22/4: Flickor Division 5 gupp 1: Mockfjärds BK 20/4: Division 3 Dam Dalarna: Avesta AIK U 20/4: Flickor Division 5 Grupp 2: IF Tunabro Blå 17/3: Division 3 Dam Dalarna: Grycksbo IF BK 12/3: Division 5 Herr Dalarna: Bullermyrens IK U

Källa: Dalarnas fotbollförbund