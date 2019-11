Detaljerna som blev avgörande – därför sparkades Jeff Jakobs: "Sett grejer som inte har känts bra"

Offensiven har inte fungerat. Men det var flera defensiva kollapser på kort tid som till slut fick Mora IK:s styrelse att agera efter 3–6-förlusten hemma mot Karlskoga i lördags som gör att laget parkerar på negativ kvalplats i Hockeyallsvenskan efter 20 spelade matcher.

– Efter matchen i lördags har vi haft styrelsemöte i helgen där vi har funderat på hur Mora IK ska spela framöver och då har vi kommit fram till att samarbetet med Jeff (Jakobs) avbryter vi och vi har hittat en tränare i Finland, Tomek Valtonen, som vi träffade sent i går kväll på Arlanda och efter möte med honom och efter att ha tagit referenser under helgen så bestämde vi att vi skulle skriva ett kontrakt med honom säsongen ut, berättar Lars Lisspers och fortsätter:

– Det vi vet är att han är en duktig tränare, han är noggrann. Han har jobbat med att det ska vara bra attityd på spelarna och det är det vi vill ha i Mora och som vi har saknat under inledningen, de här 20 omgångarna. Vi har inte riktigt, riktigt rätt attityd i spelet och då ligger vi där vi ligger också. Vi är inte nöjda med det.

Men det pratades mycket inför säsongen om att laget byggde på spelare som har hämtats i division 1. Vad har ni gett Jeff Jakobs för förutsättningar att kunna ge de här resultaten?

– Förutsättningarna som vi har gett är att vi har haft möjligheten att träna bra. Vi har en bra organisation runt laget. Vi har haft synpunkter på hur laget har spelat, men vi har inte sett att det har skett någon progress i varken träningar eller spel faktiskt och vi har påpekat det, att vi vill se att det ska bli förändringar. Sedan att vi kanske har spelat bra en period av tre, men det är vi inte nöjda med. Och till syvende och sist så är det tränarna som driver träningen och då har det inte varit good enough och vi har också de senaste veckorna haft samtal, inte vi i styrelsen utan sportgruppen, med spelarna där de också har fått berätta hur de har sett på det. Och det är klart att vi har sagt att vi ska ha tålamod och kunna vänta, men tålamod är ett tidsbegrepp och nu kände vi att vi måste göra en förändring. Både vi i styrelsen och fans och även våra spelare tycker det och där befinner vi oss i dag.

Skulle du säga att det har funnits ett missnöje från spelarna?

– Ja, ett missnöje med tabellpositionen, det är det ju.

Men ett missnöje med Jeffs ledarstil? Finns det något i det?

– Nej, men vi ser att vi inte har haft någon progress i det och när vår sportavdelning säger det då måste vi i styrelsen förlita oss på det och vi lyssnar ju på dem. De har berättat för oss och ytterst är det faktiskt vi i styrelsen som tar beslut om vi ska avsluta ett samarbete med en tränare och därför sitter jag här i dag som ordförande i Mora IK.

Känner ni att ni gjorde fel i den rekryteringen? För ni visste ändå att det var en väldigt orutinerad tränare som kom, som aldrig hade varit huvudtränare på den här nivån.

– Absolut inte, vi gjorde inget fel i det. Vi tog referenser, vi hade långa samtal också med Jeff och Örjan (Lindmark, assisterande tränare) och de som skulle vara med runtomkring och vi såg verkligen fram emot att det här skulle bli att fungera och vi tyckte också att vi hade en bra start på det och de har verkligen gett järnet och Jeff har verkligen gett järnet och det är absolut en bra kille och en bra tränare, men ibland så stämmer det inte och nu på senaste tiden har det inte stämt. Vi har förlorat alltför många matcher med alltför stora resultat och vi har sett grejer som inte har känts så bra i laget och då vill vi agera.

Kan du ge exempel på grejer som inte har sett bra ut?

– Ja, försvarsspelet framför allt. Vi släpper in alldeles för mycket mål. Vi har pratat om anfallsspelet förut, nu har vi också då tagit in några anfallsspelare, men försvarsspelet... vi släpper in fem–sex mål och vi ser ju plus-/minusstatistiken för Mora IK just nu, den är ju inte positiv för oss, så att det är klart att om det både klickar i försvarsspelet och i anfallsspelet, då har vi någonting att fundera på. Och vi har faktiskt många killar som är rutinerade som inte har nått upp till den kapaciteten som vi hade tänkt oss att de skulle göra. Jag tänker på våra försvarsspelare och målvakt och så vidare. Och när flera inte producerar det vi har tänkt oss... du sade det här med division 1-spelare, men nu har de varit med oss så pass länge så de vet var ribban ligger även fast de har spelat division 1 förra året.

Kan det vara ett problem att Jeff kommer in och är yngre än vissa av spelarna? Just i auktoriteten.

– Nej, det tycker jag inte. Jeff har absolut auktoritet och kunskap och så vidare, men ibland så stämmer det inte och över tid, nu har det i alla fall gått mer än en tredjedel av serien och vi ser inte att vi är på väg uppåt någonting. Så det är synd, men som ansvarig för Mora IK, som ordförande, har vi och jag beslutat att vi ska göra så här.

Hur känns det att ta det här beslutet med tanke på förändringarna ni gjorde för bara en–två veckor sedan?

– Det är klart att det var inget beslut vi hade tänkt att vi skulle komma till i början på förra veckan, men de senaste matcherna har visat att trenden... Det vänder inte just nu och då har vi agerat och vi kommer att få måla om kartan litegrann de närmaste dagarna, så är det.

Men Jeff fick ju inte ens chansen att använda de spelare som ni faktiskt tog in eftersom arbetstillstånden dröjde.

– Ja, så är det. Det blir en annan tränare som får jobba med de spelarna framöver.

Kunde han inte ha fått chansen i en match till och visat vad han kunde ha gjort med de här faktiskt spetsspelarna som ni har värvat in?

– Nej, vi tyckte inte att vi såg den tendensen, så då tog vi det här beslutet. Vi är ledsna att vi var tvungna att göra det, men som sagt så fungerar det i den här världen ibland och i Mora IK vill vi göra en förändring och det har vi gjort i dag.

Hur stör det här den förändringen ni gjorde med Grillfors till J20 och Hermansson från U16 upp till a-laget? Vad händer där nu?

– Det stör inte a-laget någonting, utan det det i så fall stör det är ju nedåt i systemet. Men kring a-laget så kommer vi se till att från och med i dag klockan ett så kommer det att bli en stabil organisation som vi ska hålla säsongen ut.

Och Hermansson?

– Hermansson jobbar i dag med föreningens a-pojkslag och kommer att fortsätta med det. Och sedan måste den nya tränaren få träffa Hermansson och se vad det är för kille och hur de kan connecta i så fall. Så det är där vi befinner oss i dag. Den stora förändringen är att vi har en ny huvudtränare och han ska få fullt mandat att skapa en verksamhet runt honom.