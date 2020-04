Direktsända begravningar blir verklighet

Det kan vara svårt att hinna med att ordna med en begravning då anhöriga kan vara spridda över jordklotet. Då kan man välja att ha en akt med urna. Kremationen utförs i tid och ceremonin senareläggs.

– Det är en ökning generellt. Och det beror inte enbart på corona och den situation som råder nu. Men vi ser också en liten ökning just på grund av oro, säger Conny Sohlberg är kontorschef på Fonus i Falun.

Vi är fullt medvetna om att det kan vara smitta och vi är vana vid de här rutinerna.

Man har tät kontakt med kollegorna på kontoren i Stockholm som informerar om vad som händer och sker där. Ledningen befinner sig mer eller mindre i ett stabsläge. Beslut kan fattas inom en timme.

– Vi har en bra beredskap i Dalarna för vad som skulle kunna komma. I nuläget så är vi inte där. Nu tänker man samarbete över gränserna och man sluter samman. Man ser på engagemanget i samhället att det ökar. Folk bryr sig. Jag tycker det är skönt.

Begravningsbyråernas uppgift att hämta och ta hand om avlidna är en myndighetsutövning.

– Folk följer nyhetsrapporteringen och det som händer i Spanien, Italien och New York. Vilket innebär att när man sitter isolerad hemma så blir man orolig. "Är det det här som är utanför dörren?". Det märker vi av då det är många som hör av sig och undrar hur man ska göra och vad som händer och sker. Tyvärr är det en del som inte förstår att man måste höra av sig till begravningsbyrån för att faktiskt planera en begravning.

Händer det att man ändrar i planeringen?

– Ja, framför allt när det gäller det som händer efteråt, vid fika och minnesstund. Det lägger man på sommaren. Men det är fortfarande så att man vill ha sin lilla stund för att ta avsked. När till exempel mormor eller morfar avlidit så ska man inte vänta ett halvår tills dess att man har sin ceremoni. Man förlänger sorgeprocessen. En begravning är ungefär som en tröskel som man behöver komma över för att komma vidare.

Det är sjukvårdspersonal som i första hand ska se till att en person som är konstaterat smittad av corona och avliden ska plastas in och att materialet försluts. Metoden kan också användas vid misstänkt smitta. De ändringarna i hanteringen som Region Dalarna beslutade om förra veckan beror på att man inte längre smittspårar. Man testar alltså inte samtliga avlidna. Begravningsbyrån ska alltså ta hand om de som inte konstaterats smittade.

– Våra rutiner är att när en kropp är försluten med plast så ska inte plasten öppnas. Då är det en konstaterad smitta.

Då vet inte ni heller om det finns en risk vid hämtning?

– Nej, det vet vi inte. Vi har en hel del avtal om hämtningar på bland annat äldreboenden, sjukhus och i vissa fall polishämtningar. Vi är fullt medvetna om att det kan vara smitta och vi är vana vid de här rutinerna. Så egentligen, för våran del är det inga konstigheter. Vi har skyddsutrustning som vi använder. Vår personal är trygg och säker. Det handlar förstås om arbetsmiljön för våra anställda och de ska inte utsättas för någon risk. Vi har tagit höjd för att klara av det här.

Förutom att flytta ut begravningen i det fria finns planer på att livestreama (direktsända) ceremonier framöver. Något som ska vara användbart generellt.

– Det är på gång. Vi tittar på hur man ska kunna göra det här under kontrollerade former och på ett bra sätt. Via Fonus minnessidor ska de som är berörda och befinner sig i utlandet eller på äldreboendet kunna gå via en länk och följa ceremonin. I slutändan handlar det om de anhöriga vill detta, säger Conny Sohlberg som också är borgerlig officiant.