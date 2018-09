Kvarnsveden seriesegrare efter 2–0 i derbyt: "Har varit många pikar och sms från ledningen i Slätta"

Kvarnsveden har varit serieledare från första omgången av division 3 södra Norrland.

Till Slätta IP kom laget dock med risken att Falulaget vid seger skulle komma upp på samma poäng inför en sista omgång där Kvarnsveden möter trean Sala hemma medan Slätta har nästjumbon Årsunda på bortaplan.

Dessutom kom laget till en plan av en typ som laget har haft problem med under säsongen.

– I våras gick allt i mål, men under hösten har vi haft svårare att få in bollen och inte minst i matcher som Norrala borta och Fagersta borta har vi gjort tabbar och haft svårt, säger Sercan Yilmaz, som dessutom fått utstå en hel del från Slättahåll under veckan som ledde upp till matchen.

– Det har varit många pikar och sms från ledningen i Slätta, men mer vänskapligt då vi är kompisar allihopa. Sedan har Gustav Lindgren och jag träffats mycket på skolan (Hagströmska gymnasiet), men vi har inte pratat om den här matchen utan mer tidigare om andra lag och hur de spelar. Det har i alla fall inte varit något i närheten av psykologiskt utan mer vänskapligt.

Gustav Lindgren, Slättas 18-åriga supertalang, var faktiskt den som var närmast att störa Kvarnsveden på Slättaplan på lördagen.

Vid ställningen 0–1 i första halvlek fick Lindgren ett friläge med Ludvig Larsson i Kvarnsveden-målet, men missade.

Slättas kvitteringsjakt fortsatte i andra halvlek, men mitt i den tog sig Kvarnsveden till ett anfall där Slätta inte fick iväg bollen och Emil Hjälte blev återigen just det när han från strax innanför straffområdeslinjen sköt ett lågt högerskott i målvaktens högra hörn till 2–0.

På lördagskvällen firar Kvarnsvedens lag seriesegern i Johan Lindgrens lägenhet i Falun.

– Nu kan man verkligen slappna av. Det är en skön känsla eftersom vi har haft målsättningen att vinna serien. Det är skönt att motsvara förväntningarna, säger Sercan Yilmaz, som redan är klar för en fortsättning nästa år.

– Jag och Daniel Åkervall (assisterande tränare) vill förbättra det här laget. I Kvarnsveden handlar det mycket om utbildning och utveckling och nu gäller det att få gruppen att ta ytterligare steg för ambitionen måste vara något mer än att bara hänga kvar i division 2. Det gäller att jobba långsiktigt och metodiskt mot det.

Ännu återstår dock en viktig uppgift 2018:

– Nu handlar det om att avsluta fint och göra det bra mot Sala och ge Slätta chansen att ta kvalplatsen för det är de förtjänta av, säger Sercan Yilmaz.

Matchfakta: Divsion 3 södra Norrland

Slätta–Kvarnsveden 0–2 (0–1)

Målen: 0–1 (20) Johan Lindgren, 0–2 (78) Emil Hjälte.

Domare: Honraw Ghassali, Kil.

Publik: 300.