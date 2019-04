Nykomlingens målexplosion – Kvarnsveden vann stort i premiären: "Tycker att vi styr och ställer"

Nykomlingen Kvarnsvedens IK är inte precis favorittippad inför division två Norra Svealand, men av premiären att döma ska nog motståndarna akta sig för att ta för lätt på Borlängelaget.

– Vi gör en riktigt bra match. Det är jäkligt kul att det är igång och alla i laget har sett fram emot det här. Det känns verkligen skönt. Nu ser vi fram emot alla andra matcher, säger kantspringaren Jonathan Forsberg, som var en av många KIK-spelare som var på riktigt spelhumör på premiärsöndagen.

I en spelmässigt jämn första halvlek tog KIK ledningen på ett självmål efter ett inlägg från höger efter knappa kvarten. I slutet av halvleken kunde Rikard Karlsson forcera in 2–0 på en målvaktsretur och hemmalaget såg ut att gå till pausvila med en säker ledning.

Men Lidingö fick in en reducering i slutminuterna.

– Vi visar en jävla vilja, det är bra tugg från första början och jag tycker att vi styr och ställer. De kommer inte till så många lägen, det är när de har långa inkast och hörnor och så det blir farligt, annars har de inte så mycket mer, säger Jonathan Forsberg.

I andra halvlek tog det bara fyra minuter innan Emil Hjälte kunde sparka in 3–1 efter att Kvarnsveden rullat igång ett mycket snyggt anfall på vänsterkanten. Och när gästerna tvingades lyfta upp laget för att gå framåt öppnade det bara upp ytor för KIK. Tio minuter in i halvleken kom en spelvändning där Jonathan Forsberg till slut blev fri efter en djupledslöpning och säkert kunde slå in 4–1.

Lidingö gjorde 4–2 på straff men fick kort därefter en utvisning vilket gav hemmalaget ännu större ytor att spela på. Jonathan Forsberg och Rikard Karlsson gjorde varsitt mål i slutet av halvleken och faktum är att Kvarnsveden hade fler chanser än så. Forsberg hade bland annat en boll i nätet som blev bortdömd för offside.

– Jag tycker väl att det inte var offside, men domaren har dömt så då är det så. Och det är klart man kan bjuda på det en sån här dag, men samtidigt vill man ju alltid göra fler mål, säger han.

Större delen av laget i dag var med i division tre i fjol, är du överraskad över att det gick så bra?

– Nej, vi kör bara vårt spel och vi vet att när vi rullar bollen här hemma i vår borg så går det fort. Vi har ingen respekt för motståndaren, vi kör bara vårt spel. När vi rullar på kommer lägena och då gäller det bara att sätta dem. Jag hade tur som fick vara där och göra det i dag.

Jonathan Forsberg säger att han hoppas att laget kan spela på samma sätt oavsett motstånd och såväl hemma som borta.

– Det tycker jag att vi ska. Sen beror det väl lite på hur motståndaren ställer upp, vi har ju olika uppställningar vi kan variera med. Men vi känner oss trygga i vårt spel. Och jag tycker inte vi ska backa hem för att vi har för mycket respekt för motståndarna i alla fall, säger han.

Matchfakta / Div 2 norra Svealand

Kvarnsvedens IK–IFK Lidingö 6–2 (2–1)

Mål: 1–0 (13) självmål, 2–0 (41) Rikard Karlsson, 2–1 (44) Younas Abdel Moulay Messaoudi, 3–1 (49) Emil Hjälte, 4–1 (55) Jonathan Forsberg, 4–2 (64) Nicolaus Elfström, straff, 5–2 (85) Jonathan Forsberg, 6–2 (90+2) Rikard Karlsson.