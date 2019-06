Storseger när Forssa nollade Slätta: "Kändes stabilt, jag tycker aldrig vi var riktigt hotade"

Men det var Slätta som började matchen – som Sporten livesände – bäst. Tidigt tryckte man på framåt och skapade snabbt några halvchanser, främst genom fasta situationer. De riktigt vassa chanserna uteblev dock.

Då får Forssa ett kontringsläge som slutar med att domaren blåser straff för hemmalaget. En straff som slås in säkert av hemmalagets kapten Ibat Younis.

TV: Storseger för Forssa i stadsderbyt mot Slätta – se höjdpunkterna från matchen här

– Det var bara att sätta dit den, jag brukar ta straffarna. Det var ett viktigt mål för oss, jag tycker inte riktigt vi kom in i matchen på ett bra sätt, säger Younis.

Efter det tog Forssa över matchen mer och mer och lyckades skapa ett par chanser. Men det blev inget fler mål, 1-0 i halvtid.

– Som sagt så tycker jag vi är ganska dåliga i första halvlek. Visst, vi får med oss ett mål men det blir mycket långbollar. Så ska vi inte spela, när vi använder oss av en eller två touch så hänger de inte med, säger Younis.

Inte heller Slättas kapten, Martin Westerberg, var nöjd med hur laget presterade. Det här är femte matchen utan seger för laget, som nu ligger på nedflyttningsplats, sju poäng efter Forssa.

– Vi börjar helt okej men vi lyckas inte göra mål. Sedan har vi haft problem med misstag under hela våren, även om vi spelat bra så släpper vi in något onödigt mål. I dag drog vi på oss en straff men andra gånger har vi släppt in mål på en onödig hörna istället, det är för dåligt, säger Martin Westerberg.

Andra halvlek börjar på liknande sätt som den första. Slätta har mycket boll men har svårt att komma till chanser. Bästa läget är när hemmalagets målvakt Bader Mahfouz får göra en jätteräddning, närmre än så kommer man inte. Istället sticker Forssa upp återigen. Simon Ingesson rinner igenom efter ett snabbt anfall och rullar enkelt in 2-0 med kvarten kvar att spela.

Efter det kommer 3-0 och även 4-0, Ibat Younis får göra sitt andra mål för matchen. Han tycker att laget vinner rättvist.

– Det kändes ganska stabilt, jag tycker aldrig vi var riktigt hotade. Vi hade chanser att döda matchen i första halvleken, men det kändes lugnt. Jag tycker inte de skapar så mycket. Det var tre viktiga poäng, hade vi förlorat hade det kunnat se allvarligt ut så det var skönt att vinna. Nu rycker vi lite, nu ska vi jaga uppåt, säger Younis.

En match återstår för båda lagen innan de går på sommaruppehåll. Ibat Younis Forssa möter Heby på onsdag och Martin Westerbergs Slätta ställs mot serieledande Sala på söndag.

– Sala är bra, det kommer bli tufft och vi måste ta poäng. Sedan tror jag att vi kommer vara bättre i höst, vi brukar vara bättre på hösten. Vi har haft en del skador i vår så jag hoppas att vi kan få vara friska och skadefria efter sommaren, säger Martin Westerberg.

Matchfakta/Division 3 Södra Norrland

Forssa BK-Slätta SK 4–0 (1–0)

Målen: 1-0 (25) Ibat Younis (straff), 2–0 (75) Simon Ingesson, 3-0 (78) Ibat Younis, 4-0 (81) Ishak Abika.

Varningar, SSK: Hüseyin Körkaya (50), Martin Westerberg (71).

Domare: Samrend Heidaripak.

Publik: ca 200.