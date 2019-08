Dödsmetall från Borlänge på brutal Europaturné: "Nu hoppas vi husbilen och strängarna håller "

De har lirat tillsammans sedan 2010. Den här veckan fortsätter Letters From The Colony från Borlänge att göra avtryck, på plats och ställe, i flera Europeiska länder.

Efter Polen, Tjeckien och Portugal blir det tre spelningar i Tyskland och som det inte det vore nog spelar bandet i England nästa lördag den 17 augusti på en festival i Bristol. Den 19 augusti hoppas de vara hemma igen. Då har de varit i konstant rörelse sedan måndagen den 5 augusti.

– Det kommer att bli fantastiska augustidagar. Nu hoppas vi husbilen och strängarna fortsätter hålla, säger basisten Emil Östberg och skrattar.

Vid ett tillfälle, efter torsdagens spelning på Brutal Assault Festival i Jaromer i Tjeckien, valde Letters From The Colony att använda ett annat transportmedel än husbilen.

– Efter Tjeckien drog vi järnet över gränsen till Tyskland och till Berlin. Därifrån har vi flugit till Vagos i Portugal och till Vagos Metal Festval. Där lirar vi idag lördag.

Det är en tajt turnéplan?

– Ja, det får inte strula. Nej tack till punkteringar.

Det är spela, sova, spela.

– Vi har hyrt en husbil som vi bor i. När vi rullar på vägarna vilar bandet. När vi packar upp våra grejer och spelar sover chauffören.

Bandet har byggt ett nära samarbete med ett bokningsbolag i Tyskland.

– Under våren och sommaren har de förmedlat kontakten med de festivaler och klubbar vi nu besöker. Allt övrigt, som resa, boende, mat och biljetter (flyg) står vi själva för, berättar sångaren Alexander Backlund.

Bandets första spelning var i onsdags i Polen. Bilresan från Borlänge till Poznan tog drygt två dygn.

– Det var bra tryck. Fin publikkontakt. Sedan körde vi hela natten, 32 mil, för att hinna till förmiddagsspelningen i Jaromir i Tjeckien, berättar Emil Östberg.

Letters From The Colony vann det prestigefyllda priset Årets band vid 2019 års upplaga av Dalecarlia Music Awards.

– Det var stort. Den här resan i Europa är också jättestort för oss. Vi kommer att möta många kollegor och andra som älskar progressiv dödsmetall, vår musik. Intrycken kommer att bli många. Det känns inspirerande, berättar Emil Östberg.

Så här långt håller tidsplanen och husbilen.

– Det kommer att gå bra. Enda frågetecknet är vad vi ska välja för transport över Engelska kanalen på fredag. Några i bandet vill att vi ska ta tunneln, några båt, säger Emil Östberg.

Letters From The Colony består av Emil Östberg, bas, Borlänge, Johan Jönsegård, gitarr, Borlänge, Jonas Sköld, trummor, Djurås, Sebastian Svalland, gitarr, Borlänge och Alexander Backlund, sång, Borlänge.

För de på hemmaplan som behöver sin dos av progressiv dödsmetall från Borlänge så spelar Letters From The Colony på High Five Festivalen i Stockholm lördagen den 24 augusti.