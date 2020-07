Döms till fem års fängelse för grov våldtäkt under knivhot – kvinna spelade in händelsen

I juni blev en kvinna utsatt för våldtäkt under knivhot av en man i 30-årsåldern på en adress i Falu kommun. Mannen har suttit häktad sedan brottet begicks och döms nu i Falu tingsrätt till fem och ett halvt års fängelse för grov våldtäkt, brott mot knivlagen, skadegörelse, misshandel och grovt olaga hot.

Domen berör två tillfällen där mannen först hotat kvinnan med en kniv samt förstört hennes mobil med kniven. Mannen yttrade väldigt grova hot och att han skulle sticka henne med kniven. Händelseförloppet bekräftades av en ljudinspelning som kvinnan gjort på sin Ipad.

Vid ett senare tillfälle kom mannen hem till kvinnan sent på natten. Mannen våldtog då kvinnan under knivhot och höll kniven mot kvinnans hals. Även denna gången spelade kvinnan in händelseförloppet då det fått henne att känna sig säkrare. På den flera timmar långa ljudinspelningen har man ha hört ljudet av fällkniven samt de många hot mannen yttrade.

Kvinnan polisanmälde mannen efteråt och fördes till sjukhus. Polisen grep mannen på plats och som sedan häktades.

Mannen erkände skadegörelse men förnekade övriga brott. I förundersökningen finns däremot flera vittnen samt ljudinspelningar som stärker händelseförloppet.

Utöver fängelsestraff döms mannen till att betala ett skadestånd på 172 000 kronor till kvinnan.