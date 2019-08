Dramatiska slutminuter när Kvarnsveden kryssade mot Hudiksvall:"Jävligt surt"

Efter storförlust borta mot IFK Stocksund senast gick Kvarnsvedens IK ut på Ljungbergsplanen för att ta emot Hudiksvalls FF under söndagen.

Hemmalaget huserade inför matchen på en åttondeplats i tabellen och kunde vid seger knappa in på tabellsexan Hudiksvall.

Matchen började jämnt.

Lagen bytte bollinnehav med varandra men ingen kom till några speciellt farliga målchanser.

Farligast på plan var Hudiksvalls Cihan Sener som vid två tillfällen stormade fram mellan KIK:s backlinje, men blev avblåst för offside.

Lagen fortsatte att växeldra och efter en halvtimme kom det första målet.

Kvarnsvedens Rikard Karlsson kom på högerkanten och slog en krossboll snett inåt bakåt till nyförvärvet Fehran Abic som enkelt kunde stöta in 1–0 till hemmalaget.

Då blixtrade Hudiksvall till.

Efter att Sener skakat fram några farliga frisparkslägen för bortalaget kunde Hudiksvalls Tobias Sandström tillslut skruva in bollen i krysset bakom KIK:s Ludvig Larsson.

Matchen var lika på ett.

Det såg inte ut som att det skulle bli någon mer dramatik i den första halvleken. Men i minut 45 blev bortalagets Tobias Sandström utvisad efter en vårdslös glidtackling.

KIK tryckte på för ett ledningsmål, men hann inte ställa till med några stordåd innan domaren satte pipan i munnen. 1–1 i paus.

Med en man mer på banan var det hemmalaget som förde spelet under andra halvlek. KIK radade upp målchanser utan att få in bollen, bland annat via Rikard Karlsson som hade ett skott i stolpen.

Men i matchminut 90 kom utdelningen. Kvarnsvedens Gustav Sundström nickade in 2–1 till hemmalaget.

Men dramatiken var inte över.

Hudiksvall stormade framåt för en kvittering och i 96:e minuten fixade de fram en sista frispark precis utanför straffområdet.

Då klev HuFF kaptenen William Wallin fram och frälste bortalaget. Inlägget träffade mitt på pannan på Wallin och 2–2 var ett faktum.

– Vi visste att Hudiksvall var bra på fasta situationer och dom gör båda sina mål på frisparkar. Det är jävligt surt att de får in en boll så på slutet och att vi inte vinner. Men jag tycker ändå att vi gör en bra match, jag är nöjd med insatsen men inte resultatet, säger Kvarnsvedens tränare Sercan Ylimaz.

Innan uppehållet plockade Kvarnsveden in tre nyförvärv till truppen. En av dem, Fehran Avic, fick göra sitt första mål i KIK-tröjan.

– Jag fick bollen och sköt bara, så gick den in. Men det var kul att få göra mitt första mål i Kvarnsveden. Jag tycker jag har kommit in i laget bra det är trevliga grabbar i laget, om vi inte släpper in några skitmål så kommer det bli riktigt bra framöver, säger nyförvärvet Avic efter matchen.

Matchfakta/ div 2 norra Svealand

Kvarnsvedens IK–Hudiksvalls FF 2–2 (1–1)

Målen: 1–0 (30) Fehran Avic, 1–1 (35) Tobias Sandström, 2–1 (90) Gustav Sundström, 2–2 (96) William Wallin.

Varningar Kvarnsveden: Joakim Broman, Lukas Hiltunen,

Varningar Hudiksvall: Daniel Eliasson (utvisning)

Domare: Jakob Lejonstad

Så ställde Kvarnsveden upp:

1. Ludvig Larsson (MV)

2. Jasper Evert Robert Nehrer, 3. Johan Lindgren, 4. Aram Abed, 5. Gustav Sundström, 7. Emil Hjälte (89), 9. Rikard Karlsson, 12. Joakim Broman, 17. Ferhan Abic (90), 23. Pontus Jonsson (75), 24. Lukas Hiltunen

Ersättare:

20. Erik Ehlis (MV), 11. Henrik Löfstrand (89), 13. Karl Johansson (75), 18. Kevin Lundin (90), 21. Abdullahi Imaan Abdullahi