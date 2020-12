Driftchefens lovande besked om Grängesvallen: ”Äntligen”

Driftchefen vid kommunens fastighetsbolag kan se tillbaka på några problemfyllda veckor och månader när det gäller Grängesvallens isanläggning.

Men på onsdagsförmiddagen meddelade han att ismakandet kommer igång inom kort.

– De håller på och fyller på med ammoniak nu och därefter ska anläggningen startas och is snart bildas. Exakt hur länge det kan dröja innan det finns åkbar is vet jag inte. Det beror lite på vädret och just nu är det ju milt för årstiden, konstaterar han.

Mycket talar dock för att is kommer att finnas lagom till att folk går på julledighet och barn och ungdomar kan få möjlighet att testa isberoende julklappar på Grängesvallen.