Driftig Falutjej släpper sin debutsingel – Lever Livet: "Den handlar om att visa en annan bild"

Halla kommer ursprungligen från Syrien och kom till Sverige som flykting vid tolvårsåldern. Väl i Sverige fann hon snabbt sin plats i inspelningsstudion på den lokala fritidsgården där hon började spela in sina egenskrivna låtar. I våras uppmärksammades hon av SVT när hon sjöng på tre språk samtidigt.

Men nu ska hon släppa sin första singel på svenska – Lever Livet.

– Den handlar om att visa en annan bild än vad vågen av gangsterhiphop visar i Sverige. Jag tänkte vända själva idén till att visa att det är ingenting att ha pengar, det är ingenting att vara gangster, man kan göra musik på ett bättre sätt. Att jag lever livet och bryr mig verkligen inte om dem, säger Halla Alrefay.

Hon skriver sina egna texter och provar att spela in låten själv för att hitta något som fungerar, för att sedan utveckla det till en färdig låt. När hon bodde i Syrien brukade hennes bror spela in låtar och när hon började skriva texter själv ville hon också spela in sina egna låtar.

– Jag fick inte spela in av min brorsa för han tyckte jag var bättre än honom, säger hon skrattande och fortsätter:

– Jag spelade in med hörlurar och Adobe Audition på en laptop, sen kom studion och då räddade den allt, då började jag skriva ännu mer och utveckla mina texter. Jag spelar inte in alla mina låtar utan jag bara skriver och sen slänger jag bort, för att utvecklas.

Halla ser ljust på framtiden och under tidningens besök i studion spelar hon upp nya låtar hon arbetar med just nu.

– När vi började jobba med Lever Livet tänkte jag: fan det här är den bästa låten jag har, jag måste släppa den här som första singeln. Sen när vi har spelat in och redan börjat med processen så skrev jag bättre låtar och då blev jag lite så här, nej det här blir inte första singeln, den är inte så bra liksom. Då började jag bli osäker för jag tyckte att mina nya låtar var ännu bättre, säger Halla och skrattar.

Men hon är nöjd med låten och får medhåll från sin familj.

– Dem tyckte faktiskt om den, min bror kan redan låten, han kan redan texten och tycker om att lyssna på den i bilen, och föräldrarna tyckte om själva flowet.

För ett par veckor sedan var de och filmade en musikvideo, som också kommer att släppas i samband med låten.

– Det blir på Spotify den 23 augusti och sen några dagar senare kommer musikvideon, säger Halla.