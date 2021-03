Drömdatumet sprack – nu flyttas dalafotbollens premiär: ”Väntat beslut”

Tanken var att premiären för dalafotbollens egen ”allsvenska” – Dalafyran – skulle ha spelats den 17 april, ett datum som sammanfaller med Dalarnas fotbollförbunds 100-årsdag.

Men det visade sig snart att en så tidigt säsongspremiär var en utopi mitt i pandemin.

– Det kommer troligtvis inte att bli så, sa Stefan Jonsson, kanslichef på Dalarnas Fotbollförbund till Sporten i förra veckan.

Det hade han rätt i.

Efter ett sent möte i måndags kom det väntade beskedet från tävlingskommittén – seriestarten som var planerad till 17 april flyttas fram, preliminärt, till första helgen i maj. Det kommunicerade även Dalarnas fotbollförbund ut via sin hemsida under tisdagsförmiddagen.

– Det var ett väntat beslut och inga konstigheter. Som läget är nu så vet vi inte om vi får spela matcher i slutet av april. Genom att skjuta fram seriestarten till första helgen i maj så ger vi lagen någon slags förberedelse, säger Stefan Jonsson, kanslichef på Dalarnas fotbollförbund.

I nuläget får länets fotbollsklubbar enbart bedriva träningsverksamhet. Inte ens träningsmatcher får spelas under de rådande omständigheterna. Undantaget är Brage i Superettan då de räknas som yrkesverksamhet.

– Vi vet inte så mycket i dagsläget så vi får bara anpassa oss. Men i och med att vi flyttar fram seriestarten så ger vi lagen hyfsade förutsättningar och även chansen att eventuellt få spela någon träningsmatch innan serien drar igång.

Den 22 april, en vecka innan planerad seriestart, återsamlas tävlingskommittén för att gå igenom de rådande omständigheterna.

Ändras restriktionerna så att det tillåts spel tidigare än första helgen i maj kommer seriestarten ändå att ske den helgen – men kan i sådana fall tillåta lagen att planera in träningsmatcher dessförinnan.

– Den 22 april får vi nog lite mer klarhet i saker och ting. Just nu kan alla restriktioner ändras på en dag och det gör det svårt för oss att planera exakt, säger Stefan Jonsson och fortsätter:

– Det pågår fortfarande diskussioner om serieuppläggen. Dubbelserier eller enkelserier, det vill säga om lagen ska mötas en eller två gånger i serien. Det får vi nog veta efter 22 april.

Vad är "worst case scenario"?

– Det är ju att det inte blir något seriespel alls. Men jag tror att vi ska kunna lösa det här, säger Stefan Jonsson avslutningsvis.

Premiären i herrfemman flyttas också den från den 25 april. Första omgången är nu satt till helgen 1–2 maj i stället.

Fakta/Premiärhelgen

Division 4 herr

Omgång 1 och 2 skulle ha spelats den 17 respektive 24 april. Nya speldatum blir tisdag 18 maj samt tisdag 15 juni

Division 5 herr

Omgång 1 var satt till den 25 april. Nytt speldatum blir onsdag 26 maj.

Division 3 dam

Premiärhelgen 1–2 maj ligger fast.