Drömmål när Brage knep tre poäng – stark arbetsseger mot BP

Kort om matchen

En första halvlek som präglades av relativt lågt tempo och avvaktande spel lystes upp rejält efter knappa 20 minuter när IK Brage tog ledningen och det via ett riktigt drömmål, på volley, av Kristian Andersen från rejäl distans. Efter ledningsmålet såg Brage ut att ha relativt god kontroll på tillställningen, även om man rent spelmässigt inte själva skapade mycket av värde. BP försökte sig då och då på snabba spelvändningar som in i det längsta såg väldigt ofarliga ut. I den 41:a minuten fick man dock till sist utdelning på just en sådan, då Alexander Nilsson vann en löpduell mot Carlos Garcia och i farten lyckades toffla bollen förbi Peter Rosendal.

Brage repade nytt mod i halvtid och fick också en drömstart på den andra halvleken då Seth Hellberg, efter bara några minuter rann igenom BP-försvaret och snyggt placerade in ledningsbollen vid stolpen. Målet satte Brage i förarsätet och precis som i den första akten såg man ut att kontrollera det hela bra, utan att för den delen briljera på något vis. Mot slutet av matchen pressade hemmalaget på och lyfte in mängder av bollar i Brages box, men Bragespelarna stod upp bra och kämpade hela vägen in i kaklet. Tre poäng in på kontot och en riktig arbetsseger.

Matchens spelare – Oscar Lundin

Knappast den flashigaste spelaren på planen, men Lundin besitter en krigarskalle och tuffhet som kan vara nog så nyttig för ett lag. Mot BP vann Lundin rejält mycket boll på mitten, slog de enkla passningarna och tog det viktiga hårda jobbet. Krönte givetvis det hela med det obligatoriska gula kortet. Stark och viktig insats.

Matchens läckraste – Kristian Andersen

När Kristian Andersen är briljant så är han ruskigt briljant. Som i den nittonde matchminuten, då han gav Brage ledningen med ett riktigt drömmål. Pontus Hindrikes spelade in, BP-keepern Hampus Elgán var ute och boxade, men boxade inte bättre än att bollen landade mitt på foten på Andersen som befann sig en bra bit ute på vänsterkanten. Dansken bemödade sig inte ens med att ta ner bollen utan klippte direkt på volley, och kunde se bollen segla i nät. Ett oerhört svårt nummer, som visade upp vilken teknisk kvalitet han besitter.

Matchens klack – Serik Fans. Uppslutningen i Stockholmsområdet brukar vara god och denna afton var inget undantag. En rejält månghövdad Brageklack höll fanan högt från första stund, och sjöng mer eller mindre oavbrutet i nittio minuter. Denna kväll var Grimsta grönvitt.

Matchfakta – Superettan

IF Brommapojkarna–IK Brage 1–2 (1–1)

Målen: 0–1 (19) Kristian Andersen, 1–1 (41) Alexander Nilsson, 1–2 (43) Seth Hellberg.

Varningar, BP: Alexander Nilsson, Markus Hansson, IKB: Oscar Lundin, Christian Kouakou.

Domare: Joakim Östling.

Publik: 473.

Laget: Peter Rosendal – Pontus Hindrikes, Carlos Garcia, Mattias Liljestrand, Benjamin Hjertstrand – Seth Hellberg, Oscar Lundin – Robbin Sellin (75), Kristian Andersen (89), Anton Lundin – Christian Kouakou (90+4). Ersättare: Adrian Engdahl (mv), Alexander Zetterström (89), Simon Stenberg, Jonathan Lundbäck (90+4), Jonathan Morsay (75), André Kamp, Alexander Ekblad.