Drömmen blev en skräckupplevelse – Bragestjärnan attackerades med stenar inför VM-kvalet: "Jag trodde att jag skulle dö"

Det var en dröm som gick i uppfyllelse.

Den 4 september drog Bragemittfältaren, Seth Kanteh Hellberg på sig den rödvita tröjan och stegade ut på Liberias nationalarena, Samuel Kanyon Doe Sports Stadium, i Paynesville, i utkanten av huvudstaden Monrovia.

Han fick chansen från start, i sin första landslagsuttagning. Något han inte hade räknat med.

– Det hade jag faktiskt inte, även om man hoppades. Man vet ju aldrig vad en tränare tycker och tänker. Men han tyckte väl att jag gjorde några bra träningar och så var jag med i startelvan, berättar Hellberg, hemkommen till Borlänge efter äventyret.

– Det var nationalarenan, mycket känslor... Det var inte fullsatt när vi klev in men det var det när matchen blåstes av. Jag visste att jag hade stöd hemifrån också, med en stolt mamma, stolta systrar och en stolt flickvän. Det var en känsla som inte riktigt går att beskriva. Jag kände mig gråtfärdig när jag skulle kliva in.

Hellberg spelade i 72 minuter i sin första landskamp. Liberia vann matchen med 3–1 och satte sig därmed i en bra position inför returen som skulle spelas på bortaplan, fyra dagar senare.

I Sierra Leone väntade dock något annat. Något helt annat.

Framför allt väntade väldigt många uppretade och aggressiva hemmasupportrar, som kom att utgöra ett direkt hot mot Seth Kanteh Hellberg och hela Liberias landslags säkerhet.

Den matchförberedande träningen, dagen innan returmatchen skulle spelas, blev dramatisk.

En hel del Sierra Leone-fans hade tagit sig till arenan och gick till full attack genom att kasta stora stenar.

Helvetet bröt ut. Och Seth Kanteh Hellberg befann sig mitt i kaoset.

– Jag trodde att jag skulle dö, hundra procent. Det var så mycket folk och de kastade stenar. Det var en sten som snuddade mitt öra... hade jag varit ett halv steg åt höger så hade den träffat mig i bakhuvudet. Och vem vet vad som hade hänt då, säger Hellberg och fortsätter:

– De tillät oss inte att träna, helt enkelt. Det var bara att göra det bästa av situationen. Vi fick ta oss hem, prata med familjen och försöka lugna dem. Sen var det bara att sätta på sig skorna och benskydden dan efter och spela match.

Mirakulöst nog skadades ingen under attacken.

– Vi lyckades hålla oss centralt i mitten så att stenarna inte nådde hela vägen dit. Sen fick vi springa in i bussen. Men vi höll oss tajt tillsammans, så ingen vågade attackera oss riktigt. Och det var taggtråd runt själva planen. Som tur var.

Dagen efter var det match – på samma arena.

– En viss rädsla fanns det absolut. Men det fanns en tro också, på att vi skulle klara oss. Det är ett religiöst land som jag kommer ifrån och man ber och sjunger tillsammans. Det finns en psalm, psalm 23 i Bibeln, som går: "Even when I walk in the valley of shadow if death, I shall fear no evil". Det var den som vi hade i huvudet när vi gick där genom korridorerna och in på planen. Vi skulle inte vara rädda för något ont utan vi skulle ut och köra. Och det gjorde vi och vi lyckades ta oss vidare, säger Hellberg som på nytt fick förtroende från start.

Sierra Leone vann visserligen returen med 1–0 och fick dessutom drömläge att, på stopptid, sätta 2–0 och därmed ta hem totalsegern.

Liberias målvakt räddade dock och frälste sitt land.

Straffsumparen, Sierra Leones lagkapten Umaru Bangura, fick även han känna på supportrarnas vrede efteråt, då de attackerade hans hus med stenar, vilket BBC har rapporterat om.

– Fotbollen där nere är deras liv. Det är allt som betyder något, typ. Så de var väldigt arga, säger Hellberg.

Även om landslagsäventyret delvis blev en skräckupplevelse så konstaterar Hellberg att det han fått vara med om – de annorlunda förutsättningarna – under de senaste veckorna har fått honom att växa, både som människa och spelare.

– Jag har fått ett nytt perspektiv i mitt fotbollstänk. Och det är jag glad över.

Hur tycker du att du spelade?

– Helt okej första matchen. Statistiskt sett så var den andra matchen det sämsta jag har spelat. Tio passningar, fem fel och fem rätt... så det är inte så mycket att skryta om.

– Men jag är verkligen glad för att jag klarade det så bra i första matchen, under sån press. För de hade verkligen gjort mig till en världsstjärna eller nåt. Det var nyheter överallt och foton som om jag vore Cristiano Ronaldo. Jag kunde inte äta lunch utan att flera skulle ta selfies eller fota mig.

Var det för att du kommer utifrån?

– Precis. Jag ser ju lite annorlunda ut och jag tror att de är stolta över att jag kommer från Sverige, men ändå väljer att komma hem och spela för Liberias landslag.

– Men man fick försöka hålla sig professionell och inte ta sig vatten över huvudet. Därför är jag glad för att jag ändå gjorde en helt okej match. Så att de inte blev besvikna.

Totalsegern mot Sierra Leone innebär att Liberia kvalificerade sig för VM-kvalets gruppspel i Afrika. Och där kan helt andra typer av motstånd komma att vänta.

– Man möter Algeriet, Senegal, Egypten, Elfenbenskusten och de där. Så jag hoppas att vi får möta lite stora länder och spela mot världsstjärnor som Mohamed Salah, Sadio Mané och såna.

Fick du signaler att de kommer fortsätta satsa på dig i landslaget nu?

– Tränaren frågade mig när min säsong slutar, så jag tror och hoppas att de ska kalla mig igen. Nu har de kval till afrikanska mästerskapen mot Tchad den 7 och 20 oktober, men det krockar ju lite med det som vi har här hemma. Och jag har sagt att jag helst vill köra klart den här säsongen. Vi har ju åtta viktiga matcher att spela här. Jag vet inte när gruppspelet spelas, men jag hoppas att de kallar mig.