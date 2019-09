Dubbla segrar för Westerholm

JÄGERSRO/HAGMYREN. Nicklas Westerholm kunde räkna in dubbla segrar under derbysöndagen. I ett sprinterlopp inom V75 segrade Björn Goop med Papidoux trots att han låg sist i det överpacade loppet fram till upploppet. Där bet det dock bra för Papidoux som via 1.12,2 sista varvet segrade på 1.116,a/1 640 meter.

En vass avslutning bäddade även för O.M.Dont Cry i ett V5-lopp på Hagmyren. Ulf Eriksson satt i sulkyn och segertiden blev 1.15,2/2 160 meter.

– Det är en häst med fin gång, sade Ulf Eriksson.

– Hon skulle kunna vara lite vass i volten men visade inget sådant idag, tillade han.

Mats Persson