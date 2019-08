Duplantis laddar för Diamond League – men fokus hamnade på glasögonen: "Jag är blind som en sten"

Om knappt en månad kommer Armand Duplantis vara en av guldfavoriterna under VM i Doho. Under helgens Finnkamp visade stavhoppsstjärnan för publiken på Stockholms Stadion att han är i minst sagt fin form med sitt hopp på sex meter och under torsdagskvällen har 19-åringen nu chansen att visa upp sig för en större publik när han tävlar i Diamond League-galan i Zürich. Inför tävlingarna kom dock fokus på presskonferensen, som han deltog på tillsammans med rivalerna Sam Kendricks och Renaud Lavillenie, att hamna på något helt annat än Duplantis form – nämligen hans glasögon.

– Det är många som inte tror mig, men det är riktiga glasögon. Jag är blind som en sten. Jag har linser i när jag tävlar och… jag och min bror har blivit väldigt intresserade av Beatles under de senaste åren. Och jag tror att jag har tagit lite inspiration från John Lennon, säger Duplantis enligt Expressen.

– Jag har alltid haft glasögon, jag har bara på mig dem lite oftare nu.