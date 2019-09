Duplantis om VM-grenrepet med helt nya regler: "Byter åsikt om det här varje sekund"

Under måndagen inleds den nya friidrottstävlingen där Europa och USA tävlar mot varandra under två dagar. På både dam- och herrsidan kommer fyra européer ställas mot fyra amerikaner och slutligen räknar man ihop poängen. Även reglerna kring grenarna blir i flera delar nya. I just stavhoppet, som avgörs under tisdagskvällen, tillåts stjärnorna bara att hoppa åtta hopp totalt, oavsett om de klarar höjden eller inte.

– Jag håller på att byta åsikt varje sekund. Jag har aldrig hoppat i något annat format än det traditionella. Det kommer bli annorlunda, annorlunda strategier. Men hoppar jag bra gillar jag nog det med, haha, säger Duplantis till Aftonbladet.

För Duplantis blir det här ett genrep för VM som inleds i Doha den 27 september.