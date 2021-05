Dyrare att få ut offentliga handlingar från Malung-Sälens kommun: ”Att vanligt folk drabbas är ett demokratiproblem”

För Maritha Eriksson är det självklart att kommunen ska satsa på att skicka offentliga handlingar via e-post.

– Det är ju bara ett knapptryck så är handlingarna skickade, säger hon.

För kommunalrådet Hans Unander (S) är det inte lika enkelt.

– Att skicka e-post med kommunala handlingar kan stöta på problem av sekretesskäl. Finns det sekretessbelagda uppgifter som till exempel känsliga personuppgifter med i dokumentet så måste det först skrivas ut för att sedan stryka över dessa personuppgifter manuellt, och därefter scanna in dokumentet på nytt innan det kan skickas digitalt, säger Hans Unander.

– Och att vi i Malung-Sälens kommun vill ha mer betalt för att ge ut dem i pappersform är inte unikt. Där är vi lika många andra kommuner och det har varit väldigt låg taxa idag så det är fullt rimligt att höja den, fortsätter han.

Vad menar kommunen med att misstänka sina medborgare?

De första 19 sidorna papperskopior är avgiftsfria men om det finns misstanke att någon försöker försöker missbruka denna avgiftsfrihet och genom att göra ett flertal mindre beställningar så har Malung-Sälens kommun rätt att ta betalt som om det rör sig om fler än 19 sidor, vilket kostar 50 kronor för 20 sidor och därutöver 2 kronor per sida.

– Vad menar kommunen med att misstänka sina medborgare? Ska man misstänkliggöras bara för att man vill veta vad som sker i kommunen? säger Maritha Eriksson.

Om det ska vara gratis för journalister och fackföreningsfolk så ska det vara det för alla.

Det finns dock några grupper som är undantagna från att betala för att få ut handlingar och det är bland annat journalister, fackföreningsfolk och om förfrågningar kommer från stat eller landsting. Att det ska vara gratis för dessa men inte för allmänheten är något som väcker misstankar hos Maritha Eriksson

– Om det ska vara gratis för journalister och fackföreningsfolk så ska det vara det för alla. Misstanken finns att kommunen gör så här för att försvåra för vanligt folk att ta del av offentliga handlingar och att vanligt folk drabbas är ett demokratiproblem, fortsätter hon.

Hans Unander tycker att det finns andra sätt att få tag på handlingar utan att begära ut dem från kommunen.

– Mycket finns ju redan på hemsidor som vem som helst kan ta del av där.

Den nya beslutade taxan är:

Vanligt A-4 format så är sidorna 1 till 19 avgiftsfria. Vill man ha 20 sidor så kostar det 50 kronor och sedan kostar det 2 kronor per sida utöver det. Vad det gäller att få handlingar via e-post skickade så beror kostnaden på om de måste sekretessprövas innan utlämnande. Om det är fallet så är sida 1-19 avgiftsfria medan 20 sidor kostar 50 kronor och sedan kostar det 2 kronor per sida.

Den gamla taxan för A-4 papperskopior löd: 2 kronor styck för de femtio första sidorna och därefter femtio öre styck.