Efter avslöjandet – hockeyallsvenska klubben avbryter lånet: "Regelverket är otydligt"

Det var på torsdagskvällen som LT/Hockeypuls kunde avslöja att att Södertälje och Karlskrona brutit mot reglerna vad det gäller lån från SHL.

De hockeyallsvenska klubbarna kom inför den säsongen överens om ett nytt gemensamt avtal för att begränsa antalet lån till ligan från SHL. Gränsen sattes till att varje klubb får låna som mest en målvakt och två utespelare – samt ytterligare en spelare under vissa restriktioner.

Den spelaren kan endast gå tillbaka till SHL-klubben en gång under säsongen, och spelaren får lånas in endast under förutsättning att den varit med i laget från starten på säsongen.

I avslöjandet kom det fram att Karlskrona och Södertälje båda hade ett lån för mycket. Karlskrona med fyra lån, Södertälje SK med tre spelare, där ingen varit med från början av säsongen.

Nu har Karlskrona tagit ett snabbt beslut om att avbryta ett lån som konsekvens av upptäckten. Klubben meddelade på torsdagskvällen att den planerade inlåningen av Elmer Söderblom, som presenterades från Frölundas J20-lag för två veckor sedan, nu inte blir av.

– Det finns i avtalet mellan SHL och HockeyAllsvenskan fastställt att vi får låna in 2 plus 1 spelare från SHL. Vår tolkning är att detta avser seniorspelare från SHL och inte spelare från juniorserien. Regelverket är otydligt och därför avvaktar vi i just det här fallet för att ligan ska vara överens i frågan, säger Rosenqvist till klubbens hemsida.

Enligt klubbchefen har klubben missförstått reglerna.

– Från KHK:s sida har vi agerat med övertygelsen att det här har varit inom ramarna för det avtal som finns – men eftersom en seriekollega har uppmärksammat oss, och de andra klubbarna, så vill vi naturligtvis att detta klargörs så vi följer den överenskommelse som finns. I dagsläget har vi därför inte gjort en överträdelse oavsett om detta tillämpas på juniorspelare utan A-kontrakt.