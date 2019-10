Efter debaclet mot Halmstad – nu tvingas Brage förlita sig på bottenlaget: "Ska absolut inte gnälla över något"

2–0-ledning efter tjugo minuter och ena benet i allsvenskan.

3–2-förlust efter nittio, en fjärdeplats i tabellen och helt plötsligt en ruskigt brant uppförsbacke för avancemang uppåt.

Debaclet i Halmstad har satt IK Brage i en riktigt jobbig sits inför den avslutande omgången.

Ett par olika räddningsplankor finns visserligen, men som läget ser ut i tabellen just nu, så är den mest realistiska vägen till allsvenskan via en kvalplats.

En plats som Brage dock inte längre har i egna händer, då Jönköping numera har ett måls bättre målskillnad.

Nu behöver Brage alltså förlita sig på att bottenlaget Brommapojkarna antingen tar poäng eller åtminstone håller siffrorna nere mot Jönköping, samtidigt som man själv bör slå Västerås med så många bollar som möjligt.

Att påstå att söndagens förlust kan komma att bli kostsam är därmed något av en underdrift.

På presskonferensen efter matchen konstaterade Bragetränaren, Klebér Saarenpää, dock att det knappast var lagets insats på Örjans Vall som har satt Brage i den kniviga sitsen.

När Sporten får en pratstund så utvecklar han sitt resonemang.

– Det är inte här och nu som den här serien avgörs, när det är en omgång kvar. I slutändan har jag alltid sagt att man får det man förtjänar, och man ska absolut inte gnälla över något. Det handlar om att vi måste göra saker och ting bättre, för att inte hamna i den här situationen, säger Saarenpää och fortsätter:

– Så det var inte här och nu som vi tappade något som hägrade framför oss. Det handlar om att zooma ut och se helhetsbilden över en säsong och faktiskt kunna vara nöjd fast man kanske förlorar de sista matcherna. Även om det är surt. Och att spelarna, när vi står och jobbar med de små löjliga detaljerna i januari, förstår vikten av det. Varje detalj i första omgången kan vara minst lika avgörande som i den sista. Säsongen är lång och tuff.

Men känns det som att ni tappade det här nu?

– Absolut inte. Nu är det det klassiska, få distans till den här matchen och grina och tjura över det. Och sen samla ny energi. Vi ska se till att vinna mot Västerås hemma. Det ska vi bara. Sen får de andra göra vad de ska göra i sina matcher. Så får vi se om det räcker eller inte.

Att hans manskap tappade en 2–0-ledning och till sist förlorade en hyperviktig poäng på stopptid var dock ofrånkomligen blytungt.

– Tappa poäng i den nittionde minuten är aldrig roligt, oavsett vad. Så det är väl det som är det mest blytunga... Men ja... jag saknar ord, jag försöker fortfarande processa och smälta, för att landa och komma vidare.

Är du arg eller besviken, eller hur skulle du beskriva känslorna?

– Jag är inte arg. Vi försökte, men när vi inte förmådde att få ihop det på ett bättre sätt så måste man acceptera det och jobba därifrån. Istället för att kräva något som vi inte gjort tidigare, eller som individer kanske inte är kapabla att göra idag.

Det som Saarenpää främst syftar till är Brages passiva och försiktiga agerande, vilket tillät Halmstad att, lite för lätt, ta sig runt på kanterna och hitta de där inspelen som ledde till åtminstone två av målen.

– Först och främst så är Halmstad skickliga på att lösa upp det, men de fick göra det lite väl ofta. Vi fick inte igång triggern för att gå i press. Får man inte det så får försvarslinjen en mycket svårare situation, när Halmstad får slå bollarna med kontroll. Och (Mikael) Boman är – och det gick vi igenom innan – fysisk och svår att komma runt. Han skapar mycket oreda, även om han inte alltid gör målen. Det dimper alltid ned bollar runt honom, vilket gör det svårt att hantera. Men det var en viss försiktighet som straffade sig i den här matchen.

Slappnade ni av efter 2–0-ledningen?

– I den här typen av match, så här sent på säsongen, så är det inte avslappning. Mer kanske att vi blev ytterligare passiva eller försiktiga i att försvara ledningen. Vilket gjorde att de fick alldeles för lätt att komma in i vår tredjedel. De behövde inte använda allt för mycket energi och hade full kontroll vilket gjorde att, när de väl skulle in i box, fick göra det med för stor kvalitet. Och då krävs det oerhörd skicklighet för att vi ska kunna freda oss över tid.

Även det tredje målet, som blev avgörande, kom till efter ett inspel från kanten med den skillnaden att det föregicks av en fast situation. Ett mål som hängde i luften, då HBK stod för en massiv press mot Bragemålet under matchavslutningen.

– Det har vi varit utsatta för i andra matcher också, men faktiskt kunnat klara det på ett galant sätt. Idag var det efter en fast situation, på en andraboll. Vi pratar mycket om intensitet och att man ska uppdatera sig hela tiden. Det är ett jäkla tjat och det ska göras många gånger per sekund, för det blir nya situationer väldigt snabbt. Att kunna göra det hela tiden är nästa nivå, och det förmår vi inte i den här situationen. Det gick för långsamt i våra huvuden.