Efter en vår på distans: VBU satsar på utevistelse i höst – har köpt in pingisbord

VBU i Ludvika meddelade under fredagen att skolan nu återgår till att eleverna ska vara på plats för undervisning. Samtidigt så fortsätter coronapandemin att härja i länet, om än i minskad utsträckning. Gymnasieskolan meddelade därför att de kommer att vidta ett flertalet åtgärder för att minska smittspridningen.

Utevistelse och social distansering är grundpelarna i skolans arbete med att minska smittspridningen. Många av idrottslektionerna kommer att hållas utomhus och all närkontakt mellan eleverna ska försöka att undvikas.

Skolan har även köpt in ett flertalet pingisbord för att inspirera eleverna till att röra på sig under rasterna och till att vistas mer utomhus under rasterna.

Utöver det kommer även eleverna att spridas ut i klassrummet och inte få sitta precis intill varandra. I matsalen kommer även golvet märkas ut så att eleverna vet var de ska stå i förhållande till varandra.