Efter fjolårets charterflygskritik – Almedalarna bantas och bussas till Gotland

Samtidigt har kommunernas medverkan ifrågasatts tidigare.

– Kommunerna känner sig tvingade att marknadsföra sig. Men det är ett enormt brus under veckan, hundratals evenemang som pågår samtidigt i varje vrå. Varför skulle då folk vilja gå på ett halvintressant seminarium som en kommun har, sa Sofia Linder, chefsekonom på Skattebetalarna till tidningen i fjol.

En stor del av kritiken som riktades mot dalapolitikens medverkan i Almedalarna under fjolåret var det chartrade flyg som avgick från Dala Airport med 78 bokade platser samma söndag som starten för Almedalen. Kostnaden för bara flyget gick på 374 400 kronor.

– I år blir det buss och båt. Det är kommunerna själva som har bestämt det, säger Eva-Lena Palander, VD för Falun-Borlängeregionen.

Falun-Borlängeregionen ägs av 6 dalakommuner. Rollen i Almedalarna är att förvalta det som varit under tidigare år och att i år projektleda Almedalarna.

– Vi arbetar med fyra utvecklingsområden; näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur och bostadsbyggande och vi verkar för att vara en stark röst åt kommunerna, sammanfattar Palander regionens uppdrag.

Almedalarna är en gemensam röst för samtliga kommuner i länet. På deltagarlistan i år finns politiker, chefer och samordnare från sju av länets kommuner. De kommuner som inte har någon person på deltagarlistan är Avesta, Hedemora, Leksand, Malung-Sälen, Hedemora, Leksand, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen.

Men i år har Dalarnas medverkan i Almedalen bantats. Antalet personer som befann sig i Almedalen under Almedalarnas flagg ifjol var 119 personer. I år har listan 69 deltagare och istället för att flyga med chartrat flyg till Gotland, som i fjol, har Falun-Borlängeregionen chartrat en buss för avgång från Falun och Borlänge till färjeterminalen i Nynäshamn. Alla kommuner bokar dock sina egna resor.

– Deltagarlistan är i stort sett halverad jämfört med förra året och det är ju kommunerna själva som bestämmer vilka och hur många man skickar. Flera kommuner tar ett mellanår i år och sen får vi se vilka belsut man tar under hösten för nästkommande år, säger Palander.

I år skippar vi midsommarfirandet

Kommunerna betalar även en kostnad per deltagare, precis som under tidigare år. I priset ingår boende med frukost, transporter till och från båtterminalen, transporter och tillgång till cyklar på plats i Visby samt för en gemensam middag för alla deltagare på plats. Kostnaden för detta uppgår till 5 400 kronor per deltagare. Almedalarna har program för två dagar.

– Vi kör under torsdagen och onsdagen och utöver det har kommunerna själva bokningar med möten och seminarier. Tidigare har det varit Almedalen under tre dagar men i år skippar vi midsommarfesten.

Ifjol arrangerades en midsommarfest där syftet var att visa upp dalatradition. Dit var även ett antal spelmän inhyrda samtidigt som det serverades sill, korv och nubberöra. Evenemanget uppgavs ha slutat på 51 600. I år uteblir alltså midsommarfirandet.

I år beräknas själva evenemangskostnaden att landa på 480 000 kronor. Dit räknas hyra av lokal på 65 kvadratmeter under 2-3 juli på adressen Hamnplan 5 för 155 000 kronor där möbleringen beskrivs som ”biosittning för 55 personer”. Utöver hyran räknas utrustning och externa tjänster för lokalen och evenemang för 30 000 kronor och 75 000 kronor för externa tjänster. Falun-Borlängeregionens kostnad för personal för evenemanget beräknas till 220 000 kronor för projektledning, kommunikation, samordning och arbete på plats under veckan.

– Det är en politisk arena och vi vill lyfta vikten av att leva och bo utanför storstäderna och visa hela Sverige att vi lever. Vi är ett av de största exportlänen och programmet vi har är ett brett spektra av detta.

Utöver evenemanget har också boende bokats i form av villor i ett bostadsområde cirka 7 kilometer från ringmurarna i Visby samt lägenheter i centrala Visby. Villorna och lägenheterna hyrs ut av privatpersoner och kostar sammanlagt 222 750 kronor.

– Det får anses vara normala priser i Visby under den här veckan och flera av bostäderna har vi hyrt förut, säger Palander.

Almedalarnas boendebokningar.

► Villa för 8 personer: 34 000 kronor

► Villa för 7 personer: 35 000 kronor

► Villa för 10 personer: 41 250 kronor

► Lägenhet Visby för 8 personer: 25 000 kronor

► Lägenhet Visby för 8 personer: 31 500 kronor

► Tre lägenheter Visby med 9 bäddar: 18 000 kronor

► Villa med 8 bäddar: 38 000 kronor

Totalt: 222 750 kronor