Efter försvarshaveriet – Malungstränaren: "Vi är ändå på rätt väg"

Storförlust mot Lindlöven – nu Malungs IF laget som släpper in överlägset flest mål i Hockeyettan Västra.

– Det kanske är en konstig sak att säga efter sju insläppta – men vi är ändå på rätt väg, säger MIF-tränaren Per Lundell inför mötet med Grums på fredagen.