Efter guldeuforin – Kais Moras VM-hjältar bakom vändningen mot Malmö: "Fick en träning i kroppen innan det var dags"

För en knapp vecka sedan var Anna Wijk, Moa Gustafsson, Johanna Hultgren och Amanda Hill en del av det svenska landslag som spelade hem VM-guldet i Schweiz.

På lördagseftermiddagen var kvartetten tillbaka i vardagen igen, då Kais Mora startade om i SSL med bortamatch mot tabellfyran Malmö.

– Det är alltid roligt att komma tillbaka och spela matcher med Kais igen. Det kändes bra och var kul, konstaterar Amanda Hill när Sporten når henne efter matchen.

Har det varit en omtumlande vecka?

– Ja, det tar ett tag att landa lite. Och sen är man ju sliten. Men vi fick en träning i kroppen innan det var dags för match, men de andra har ju tränat på.

Om det var på grund av VM-äventyret och eventuell trötthet som Amanda Hill fick inleda matchen på bänken är hon själv osäker på.

– Jag vet faktiskt inte, jag har inte pratat med tränaren. Men det kan säkert vara för att det var längesen vi hade match och Jenny (Axelsson) skulle spela. Jag har inget bra svar egentligen.

Spel blev det dock till sist ändå för Hill, då hon byttes in ungefär halvvägs in i matchen.

I det skedet låg Kais under med 5–3 mot ett Malmö som långa stunder kändes mer på tå än Moraspelarna. Malmö hade då hämtat upp ett 1–3-underläge och ryckt ifrån i inledningen av mittakten, men i och med Amanda Hills intåg så tog det stopp i produktionen för hemmaspelarna.

Hill stod emot allt, och några fler mål gjorde inte Malmö.

– Det är alltid svårt att komma in när man är kall, men samtidigt får man göra det bästa av det. De fick ett powerplay och då kom man in i det ganska fort eftersom det blev mycket lägen. Men det var skönt att komma in och göra det bra, även fast man var kall.

– Men det var en konstig match, skulle jag säga. Malmö gjorde det väldigt bra och skapade lägen. Det gjorde vi också, men de fick in några tunga mål. Sen tog vi tag i det och vann. Vi brukar ha det tufft mot Malmö, men det gäller att inte hänga med huvudena om det går tungt, utan att man kör på till sista sekund.

Känner du själv att du fick komma in och spela en stor roll för segern?

– Det är klart att man känner det. Vi fick ju lite energi av att göra ett byte. Jenny gjorde ingen dålig match, men ibland krävs det att man gör något för att få energi till laget.

Det var dock inte bara Hill av Kais Moras VM-spelare som bidrog starkt till segern. Passningsgeniet Anna Wijk stod för hela sex assists, Johanna Hultgren satte dit en boll och Moa Gustafsson gjorde matchens två sista mål, som kom att bli avgörande för utgången.

Ni verkar inte ha varit så slitna ändå?

– (skratt) Nej, när det väl är match så är man alltid taggad och vill göra det bästa. Och sen har vi kanske haft tuffa matcher och hållit igång just matchspelet. De har ju tränat på hemmaplan, men vi har matchtempot i kroppen.

Med tre poäng i bagaget väntade en ordentligt lång, men ändå sannolikt rätt behaglig, bussresa hem från Skåne för Kais Mora-spelarna. För alla utom Amanda Hill då.

– Jag ska hoppa av i Jönköping och fira jul, så det är skönt. Jag slipper den långa resan hem (skratt). Det tar tre timmar, så det är väl nån timme kvar, men sen så.

Matchfakta – SSL Dam

Malmö FBC–Kais Mora 5–7 (3–3, 2–1, 0–3)

Första perioden: 0–1 (2.27) Alexandra Terner (Anna Wijk), 1–1 (4.45) Andrea Gämperli (Ellen Rasmussen), 1–2 (8.24) Lisa Svarfvar (Frida Hellgren), 1–3 (11.16) Johanna Hultgren (Anna Wijk), 2–3 (12.36) Tereza Urbánková (Josefine Keller), 3–3 (12.57) Andrea Gämperli (Ellen Rasmussen).

Andra perioden: 4–3 (0.13) Maja Ekström (Ellen Rasmussen), 5–3 (8.29) Ellen Rasmussen, 5–4 (14.54) Lina Svarfvar (Anna Wijk) spel fyra mot fem.

Tredje perioden: 5–5 (6.12) Elsa Frisk (Anna Wijk), 5–6 (9.19) Moa Gustafsson (Anna Wijk) spel fem mot fyra, 5–7 (19.59) Moa Gustafsson (Anna Wijk) spel fem mot sex.

Skott: 25–19 (10–8, 8–5, 7–6).

Utvisningar, Malmö: 2x2 min. Mora: 1x2 min.

Domare: Johnny Lindberg, Roger Nilsson.

Publik: 745.