Efter Hedbergs förlängning – Mora klappade igenom mot Löven: ”Under all kritik”

Sjätte raka hemmamatchen för Mora IK, och inför mötet med Björklöven hade dalalaget bara en vinst under den perioden.

Vi hann knappt konstatera att matchen hade börjat innan Mora var millimeter från att ta ledningen efter 15 (!) sekunders spel. Men Oscar Eklinds styrning gled på mållinjen och ut.

Efter fem minuter av ett intensivt Moratryck så tog Björklöven över – totalt.

Nyförvärvet Teemu Eronen öppnade målskyttet genom ett kliniskt avslut från sin backposition. Och sedan gjorde gästerna 2–0 – i boxplay.

– Helt okej fart, men vi slarvar och släpper till billiga mål, berättade Daniel Ljunggren för C More efter första perioden, som också konstaterade att PP-spelet inte alls funkar för Mora just nu.

– Det är ryckigt och vi har inte fått fast puckarna. Klart det inte är godkänt.

Sedan fortsatte genomklappningen.

Mora agerade tafatt och förlorade mycket kamper framför kassen.

Björklöven utnyttjade sina chanser och ägde spelet. Både 3–0 och 4–0 skulle komma innan mittakten var över. Viktor Amnér satte ord på Moras insats.

– Det är under all kritik. Det är mycket huvuden som hänger där ute och jag vet inte varför? Vi började bra, men efter det har vi tappat totalt, beskrev Amnér efter två perioder.

Nej, det var inte Moras match den här onsdagskvällen.

Johan Hedberg, som under tisdagen förlängde sitt kontrakt till 2023, kunde konstatera att Mora fick inkassera sin tredje raka förlust på hemmaplan.

Detta efter att Björklöven fastställt slutresultatet till 5–0.

Matchens linjedansare

Redan efter 15 sekunder var Mora millimeter från att ta ledningen. Men pucken verkligen dansade på hela den röda linjen bakom Isak Mantler i Lövenkassen.

Matchens uddlöshet

När Björklöven är i en sån här form är de nästan ostoppbara. Men, Moras offensiva spel måste höjas. Nu funkar inte ens PP-spelet, där de har varit så ofantligt bra och varit hetast i serien.

Mora IK:s tre bästa

Oscar Eklind

En av få i Mora som kämpade och slet och vann mycket närkamper. Kunde också ha satt 1–0 tidigt för Mora.

Daniel Ljunggren

Använder ändå sitt spelsinne på ett effektivt sätt i uppspelen. Otroligt skicklig passningsläggare.

Isak Pantzare

Förtjänas att bli kallad för backkugge. Spelar uppoffrande och täcker mycket skott.

►Matchfakta/Hockeyallsvenskan

Mora IK–IF Björklöven 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

Första perioden: 0–1 (08.27) Teemu Eronen (Axel Ottosson), 0–2 (12.38) Alexander Wiklund (Sebastian Selin, Teemu Eronen) spel fyra mot fem.

Andra perioden: 0–3 (08.20) Tyler Vesel (Teemu Eronen), 0–4 (14.42) Sebastian Selin.

Tredje perioden:

Skott: x–x (9–13, 4–19, x–x).

Utvisningar, MIK: 4x2 min.

IFB: 4x2 min.

Domare: Mikael Nord, Filip Eriksson.

Publik: 0.

Så ställde Mora upp

Målvakter:

Olof Lindbom (Matteus Ward)

Backpar:

Mattias Nörstebö – Viktor Larsson

Kristoffer Gunnarsson – Viktor Amnér

Isak Pantzare – Isac Heens

Forwards:

Måns Carlsson – Daniel Ljunggren – Johan Persson

Lukas Wernblom – Ludvig Larsson – Oskar Stål Lyrenäs

Oscar Eklind – Robin Johansson – Nils Thomasson

Isac Andersson – Isak Garfvé – Filip Lennström