Efter innebandyförbundets sena beslut om att pausa SSL – skarp kritik av dalaklubbarna: "Agerat tondövt rakt igenom"

Kais Mora och IBF Falun backar varandra i sin kritik mot Svenska Svenska Innebandyförbundet (SIBF). Båda klubbarna anser att SIBF agerat för långsamt och respektlöst sett till spelarnas säkerhet – genom att alldeles för sent fatta beslut om att pausa resterande matcher i SSL. I Kais Mora hoppas man att även slutspelet ställs in.

– Jag ser ingen annan utväg än att ställa in allt, säger Moras ordförande, Anders Forsberg, tills Sporten.