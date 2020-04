Efter Kjell Israelssons avgång – hon blir ny revisor

Det var i slutet av februari som tidningen skrev första artikeln om att Israelsson 2010 fick sitt fritidshus på Laggarudden anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet utan att behöva betala avgiften på 85 000 kronor. Han hade sedan dess inte behövt betala brukningsavgifter för vattnet.

Hans partikamrater var inte nöjda. I brev som skickades till honom i början av mars förklarade fullmäktigegruppen med 15 personer att man hade förlorat förtroendet för Israelsson i hans roll som revisor. Några dagar senare valde han att lämna sina revisorsuppdrag.

När kommunfullmäktige hade möte den 6 april var det dags att utse en ny revisor. Det blev inte en moderat utan valet föll på Ann-Christin Anderberg.

Hon var tidigare ledande namn inom Bopartiet som lades ned 2018 och är numera ordförande för Kristdemokraternas lokalavdelning och har uppdrag i kommunen för partiet.

Förutom att bli revisor i Wessman Barken Vatten och Återvinning, ersätter Anderberg Israelsson som revisor i följande organ: Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunfullmäktige, Karl Viktor Nordströms fond, Grangärde församlings blomsterfond och Bruks Egares fond.

Carita Holmgren (L) ersätter Ann-Christin Anderberg som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden. Lars-Göran Calleberg (KD) tar över efter Anderberg som ersättare i social- och utbildningsnämnden.

Några andra val som gjordes av kommunfullmäktige:

Sarah Hjälm (C) ersätter bortgångne Mauritz Bropetters (C) som ledamot i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden. Hans Gleimar (C) ersätter Bropetters som ledamot och andre vice ordförande i gymnasieskolan VBU:s direktion.

Hans Westergren (C) ersätts av Yngve Thorné (C) som ledamot och andre vice ordförande i social- och utbildningsnämnden efter att Westergren valt att lämna partiet.

Stefan Karlsson (L) är ny ledamot i kultur och fritidsnämnden efter Morteza Haidari (M) som valt att lämna det partiet och Nadja Eriksson (C) valdes till ny ledamot i samma nämnd efter Sarah Hjälm.