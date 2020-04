Efter kritiken – restaurang stoppar nytt koncept: "Människor verkar tycka det är oansvarigt"

Restaurangen Strand Il Gusto i Mora försöker vara kreativa under dessa prövande dagar. Tidningen har redan uppmärksammat att de var tidigt ute med att erbjuda hemkörningen. De premierar också take away-matlådor under luncherna.

I morgon lördag hade de tänkt att prova ett helt nytt koncept som de kallade för 50-klubben. Tanken var att du som gäst skulle betala för en helkväll med max 50 personer där mat, dryck och middagsunderhållning ingick.

I och med det skulle de inte överstiga Folkhälsomyndighetens begränsning på 50 personer. Samtidigt skulle pengar samlas in till sjukvården. Men efter massiv kritik ställer nu restaurangen in det nya konceptet i sista stund.

– Det här skulle bli en kul grej i kontrollerade former och där vi gynnar musikbranschen och samlar in pengar till sjukvården som gör ett fantastiskt jobb. Men människor verkar tycka det är oansvarigt och vi vill inte framstå som det, det var aldrig tanken. Det sista vi behöver i det här läget är negativa reaktioner så då väljer vi att backa, säger Maria Åbom som driver restaurangen.

Maria förstår förvisso varifrån kritiken kommer från men tycker inte att den träffar rätt.

Hon påpekar att restauranger formellt inte omfattas av begränsningarna på 50 personer, utan det är just evenemang och tillställningar som är begränsade.

– Vi kan ta 250 sittande gäster och det skulle inte bli någon trängsel, kö eller att folk skulle sitta nära varandra. Dessutom är alla medvetna och tar eget ansvar i det här läget. Men vi vill inte uppfattas så här, tanken var att det skulle vara en fin gest.

Hur går det för restaurangen just nu?

– Det handlar om att försöka överleva. Varje dag blir tuffare och tuffare, och vi blöder varje dag. Vi har mer fasta kostnader än intäkter så vi vet inte hur länge vi klarar oss om vi inte får mer hjälp. Vi har fått lov att säga upp fyra anställda och kommer korttidspermittera folk. Det är otroligt tufft. Jag gråter 24/7.