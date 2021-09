Efter läromästarens avsked – Engdahls känslosamma hyllning: "Varit som en extrapappa"

Förra veckan kunde Sporten berätta att Brage för närvarande står utan målvaktstränare, då Peter Kristoffersson hastigt lämnat klubben efter att ha fått ett nytt civilt lärarjobb på annan ort.

Brages förstaval mellan stolparna, Adrian Engdahl, har haft Kristoffersson under sina två och ett halvt år i klubben och i ett känslosamt inlägg på Instagram på onsdagen beskriver Engdahl hur mycket hans forne tränare betytt för honom.

Något som 27-åringen utvecklar ytterligare när Sporten ringer upp honom.

– Det är en hyllning till honom, verkligen, efter allt han har gjort för mig. Han har betytt jättemycket, så det är verkligen en förlust för klubben, säger Adrian Engdahl.

Och relationen mellan den tajta duon började faktiskt byggas upp redan innan Engdahl skrev på för Brage inför säsongen 2019.

– Det var han som scoutade mig när jag spelade i division 2. Visst, Klebér har haft mig tidigare, men Kristoffersson var den som åkte runt på matcher i division 2 och kollade när jag spelade. Redan då började vi egentligen lära känna varandra lite, säger Engdahl och fortsätter berätta om deras speciella band:

– Han har varit lite som en extrapappa för mig här uppe. Mina föräldrar bor ju i Stockholm, men han har varit den som har tagit hand om mig här helt. Han har varit en jättestor förebild för mig.

Adrian Engdahls hyllning till Peter Kristoffersson på Instagram:

Att Adrian Engdahl tagit ganska rejäla kliv som målvakt under tiden i Dalarna är också något som han till stor del tillskriver Kristoffersson.

– Det förtroende som han har gett mig, men också engagemanget han har bidragit med, har varit fantastiskt. Han har lagt ned så mycket tid och ork på mig. Ibland har vi kunnat ringa varandra klockan tio på kvällen när han kommit på en liten detalj i mitt spel som vi behövt ändra på.

– Om inte han hade varit i klubben så tror jag inte att jag hade varit lika långt fram och utvecklats lika mycket, fortsätter Engdahl.

Kom det som en chock när han lämnade?

– Lite. Jag har ju vetat att han har haft jobbet vid sidan om och han har ju ibland behövt vara borta på olika uppdrag med skolan. Men lite som en chock kom det, när det blev så plötsligt. Tanken var, så som vi diskuterat, att han skulle ha jobbat kvar den här säsongen i alla fall. Men när han fick det här fantastiska jobberbjudandet i Eskilstuna så kunde han inte tacka nej, vilket jag respekterar och förstår helt.

I dagsläget står Brage helt utan målvaktstränare och i en intervju med Sporten berättade sportchefen, Ola Lundin, att ambitionen är att få in någon ny redan under hösten.

– Just nu sköter jag och Viktor (Frodig) målvaktsträningen själva. Vi får hjälp, och har mycket dialog, av tränarna. Vi delar upp det så att jag och Viktor styr målvaktsträningen varannan träning. Och så hjälper vår fysio, Kristoffer, till och servar lite ibland, förklarar Engdahl och fortsätter:

– Just nu funkar det. Viktor och jag vet vad vi gör och vi vet förutsättningarna just nu. Det är väldigt svårt att hitta en målvaktstränare under säsong, men jag vet att klubben håller på att försöka hitta någon som ska passa in.

Vad vill du se för egenskaper hos den som kommer in?

– Jag vill ju ha in nån som fortsatt är ambitiös och vill utveckla mycket, som man kan ha en personlig kontakt med. Och som vet att det finns två olika målvakter, som behöver jobba med olika saker. Det finns jättemånga bra målvaktstränare som kan, men man vill hitta den här personliga relationen också. Nån som man kan bolla idéer med.